Co za wieści ws. Guardioli. Już wieszczą sensacyjny scenariusz

Manchester City spędza listopadową przerwę reprezentacyjną na drugim miejscu w tabeli Premier League. Do liderującego Arsenalu traci cztery punkty. Czy trwający sezon jest ostatnim, w którym klub z Etihad Stadium prowadzi Pep Guardiola? Media coraz głośniej spekulują na temat przyszłości charyzmatycznego trenera.

Guardiola odejdzie? Media piszą wprost

"Jak podaje The Times, powołując się na źródła, Pep Guardiola rozważy opuszczenie stanowiska menedżera Manchesteru City po zakończeniu sezonu 2025/26" - pisze portal sports.ru. Choć kataloński trener miał nie podjąć jeszcze decyzji, a jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026/2027, osoby znające sytuacje uważają, że odejście po bieżącej kampanii jest możliwe.

Guardiola w przyszłym roku będzie obchodzić dziesięciolecie swojej pracy w Manchesterze City. W żadnym klubie nie pracował tak długo. Media zwracają uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy pozostanie 54-letniego trenera jest niewiadomą.

"Uważa się, że rozczarowujące występy w zeszłym sezonie wyczerpały menedżera City, zarówno zawodowo, jak i osobiście. To, czy odejdzie latem, będzie zależało od tego, czy znajdzie w sobie siłę, by kontynuować pracę i czy będzie w stanie nadal wydobywać z tych zawodników to, co najlepsze. Jest mało prawdopodobne, aby Guardiola został w klubie przez kolejne pięć do dziesięciu lat" - czytamy.

A kto mógłby być jego następcą? Według medialnych doniesień sam Guardiola mógłby doradzić klubowi w kwestii swojego następcy. W tym kontekście padają nazwiska Vincenta Kompany'ego, który niedawno podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium, ale także Roberto De Zerbiego z Marsylii i Andoniego Iraoli z Bournemouth.

"Początkowo Pep planował trenować we Włoszech po opuszczeniu Manchesteru City, jednak poziom Serie A w ostatnich latach spadł, więc jego nominacja na selekcjonera reprezentacji narodowej wydaje się teraz bardziej prawdopodobna" - taką przyszłość Guardioli wieszczą media.

Pep Guardiola prowadzi Manchester City od 2016 roku. Zespół wygrał 395 z 550 meczów pod jego wodzą. Zdobył szereg trofeów, w tym to najważniejsze - Ligę Mistrzów w 2023 roku.