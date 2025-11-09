Liverpool wydał pół miliarda i to nie koniec. Kolejny transfer za 100 milionów

Działacze Liverpoolu szaleli podczas tegorocznego, letniego okienka transferowego. Na transfery nowych piłkarzy wydali aż 446 milionów funtów, co było rekordem Premier League w trakcie jednego okienka transferowego (dotychczasowy rekord 434,5 mln). Do Liverpoolu trafili m.in: Alexander Isak za 125 milionów funtów, Florian Wirtz (116,5 mln) oraz Hugo Ekitike (79 mln).

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Liverpool znów wyda wielkie pieniądze?

Liverpool nie zamierza jednak poprzestać w drogich transferach. Mediolański dziennik "Il Giorno" poinformował, że angielski klub jest gotowy pozyskać jednego z najlepszych środkowych obrońców świata - Alessandro Bastoniego. Liverpool miałby wydać na niego 100 milionów euro.

"Włoski obrońca uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych defensorów w Serie A – imponuje techniką, umiejętnością wyprowadzenia piłki i grą w systemie trójki obrońców. Jego profil idealnie pasuje do stylu gry Arne Slota, który stawia na wysoką linię i szybkie otwieranie akcji od tyłu. Mimo zainteresowania Liverpoolu, Inter nie ma presji finansowej, by sprzedawać Bastoniego, i prawdopodobnie odrzuci wszelkie propozycje, chyba że na stole pojawi się oferta nie do odrzucenia" - pisze "Fcinter.pl".

Na środku obrony w Liverpoolu grają ostatnio Holender Virgil van Dijk i Francuz Ibrahima Konate.

Bastoni w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach, zdobył dwa gole i miał trzy asysty.

Zobacz także: Blamaż Widzewa w Ekstraklasie. "Kłócą się między sobą"

Liverpool na razie zawodzi w Premier League. Po 10 spotkaniach zdobył 18 punktów (6 zwycięstw i aż 4 porażki) i zajmuje dopiero szóste miejsce. Do prowadzącego Arsenalu traci już osiem punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej.

W niedzielę Liverpool zagra hit kolejki - na wyjeździe z Manchesterem City. Początek spotkania o godz. 17.30.