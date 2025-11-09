Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Liverpool wydał pół miliarda i to nie koniec. Kolejny transfer za 100 milionów
Prawie pół miliarda funtów wydali działacze Liverpoolu podczas ostatniego okienka transferowego. To jednak nie koniec! Teraz chcą wydać około 100 milionów na czołowego stopera świata.
Szaleje trener Arne Slot, którego Liverpool na inaugurację ligi angielskiej pokonał Bournemouth 4:2
Fot. Peter Powell / REUTERS

Działacze Liverpoolu szaleli podczas tegorocznego, letniego okienka transferowego. Na transfery nowych piłkarzy wydali aż 446 milionów funtów, co było rekordem Premier League w trakcie jednego okienka transferowego (dotychczasowy rekord 434,5 mln). Do Liverpoolu trafili m.in: Alexander Isak za 125 milionów funtów, Florian Wirtz (116,5 mln) oraz Hugo Ekitike (79 mln).

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Liverpool znów wyda wielkie pieniądze?

Liverpool nie zamierza jednak poprzestać w drogich transferach. Mediolański dziennik "Il Giorno" poinformował, że angielski klub jest gotowy pozyskać jednego z najlepszych środkowych obrońców świata - Alessandro Bastoniego. Liverpool miałby wydać na niego 100 milionów euro. 

"Włoski obrońca uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych defensorów w Serie A – imponuje techniką, umiejętnością wyprowadzenia piłki i grą w systemie trójki obrońców. Jego profil idealnie pasuje do stylu gry Arne Slota, który stawia na wysoką linię i szybkie otwieranie akcji od tyłu. Mimo zainteresowania Liverpoolu, Inter nie ma presji finansowej, by sprzedawać Bastoniego, i prawdopodobnie odrzuci wszelkie propozycje, chyba że na stole pojawi się oferta nie do odrzucenia" - pisze "Fcinter.pl". 

Na środku obrony w Liverpoolu grają ostatnio Holender Virgil van Dijk i Francuz Ibrahima Konate. 

Bastoni w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach, zdobył dwa gole i miał trzy asysty.

Zobacz także: Blamaż Widzewa w Ekstraklasie. "Kłócą się między sobą"

Liverpool na razie zawodzi w Premier League. Po 10 spotkaniach zdobył 18 punktów (6 zwycięstw i aż 4 porażki) i zajmuje dopiero szóste miejsce. Do prowadzącego Arsenalu traci już osiem punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. 

W niedzielę Liverpool zagra hit kolejki - na wyjeździe z Manchesterem City. Początek spotkania o godz. 17.30. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!