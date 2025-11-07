Chcą postawić stadion za 2 miliardy euro. "Projekt nie z tej ziemi"

Manchester United od dłuższego czasu jest cieniem dawnej potęgi z epoki Alexa Fergusona. Ma to się zmieniać za sprawą Jima Ratcliffe'a, jednego ze współwłaścicieli klubu, mającego autonomię w kwestii operacji piłkarskich. A są także bardzo ambitne plany dotyczące nowego stadionu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o grze w innych klubach: Piłkarskie życie szybko mnie zweryfikowało

Manchester United chce wybudować nowy stadion. Astronomiczne pieniądze

Chociaż Old Trafford może pomieścić ponad 75 tys. widzów, to władze angielskiego klubu chcą iść jeszcze dalej. "Manchester United przygotowuje projekt nie z tej ziemi" - przekazał serwis sport.ro. Chodzi o "ultranowoczesny stadion" o pojemności 100 tys. miejsc, którego koszt budowy szacuje się na 2 mld euro.

Sprawdź również: Oto brutalna prawda o występach Polaków w LM. Tak źle nie było od dawna

Budowa nowego obiektu byłaby wielką szansą nie tylko dla klubu: "Nowy stadion [...] stanowiłby realną szansę dla społeczności. Plotki głoszą, że projekt mógłby wygenerować ponad 92 tys. miejsc pracy. I kolosalne roczne dochody, biorąc pod uwagę, że liczbę potencjalnych gości na stadionie szacuje się na 1,8 miliona rocznie!".

Tyle trzeba będzie zapłacić za karnet na nowym stadionie Manchesteru United. Szczęka opada

Każdy, kto chciałby zobaczyć mecz 20-krotnych mistrzów Anglii z trybun nowego obiektu, musiałby się liczyć z konkretnym wydatkiem. "Na nowej arenie koszt karnetu może wahać się od 570 do 4830 funtów" - czytamy. Przy obecnych kursach mowa o kwotach od 2757 do 23 360 złotych.

A jak sportowo radzi sobie Manchester United? Po 10 kolejkach Premier League ma 17 punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli. W najbliższej serii gier uda się do Londynu na starcie z Tottenhamem (sobota 8 listopada).