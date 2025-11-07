Chcą postawić stadion za 2 miliardy euro. "Projekt nie z tej ziemi"

Manchester United od dłuższego czasu jest cieniem dawnej potęgi z epoki Alexa Fergusona. Ma to się zmieniać za sprawą Jima Ratcliffe'a, jednego ze współwłaścicieli klubu, mającego autonomię w kwestii operacji piłkarskich. A są także bardzo ambitne plany dotyczące nowego stadionu.
Chociaż Old Trafford może pomieścić ponad 75 tys. widzów, to władze angielskiego klubu chcą iść jeszcze dalej. "Manchester United przygotowuje projekt nie z tej ziemi" - przekazał serwis sport.ro. Chodzi o "ultranowoczesny stadion" o pojemności 100 tys. miejsc, którego koszt budowy szacuje się na 2 mld euro.
Budowa nowego obiektu byłaby wielką szansą nie tylko dla klubu: "Nowy stadion [...] stanowiłby realną szansę dla społeczności. Plotki głoszą, że projekt mógłby wygenerować ponad 92 tys. miejsc pracy. I kolosalne roczne dochody, biorąc pod uwagę, że liczbę potencjalnych gości na stadionie szacuje się na 1,8 miliona rocznie!".
Każdy, kto chciałby zobaczyć mecz 20-krotnych mistrzów Anglii z trybun nowego obiektu, musiałby się liczyć z konkretnym wydatkiem. "Na nowej arenie koszt karnetu może wahać się od 570 do 4830 funtów" - czytamy. Przy obecnych kursach mowa o kwotach od 2757 do 23 360 złotych.
A jak sportowo radzi sobie Manchester United? Po 10 kolejkach Premier League ma 17 punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli. W najbliższej serii gier uda się do Londynu na starcie z Tottenhamem (sobota 8 listopada).
