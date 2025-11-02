Cash prawie strzelił Liverpoolowi. Tak ocenili go Anglicy

Matty Cash dopiero co został nominowany do tytułu piłkarza października w Premier League, a w pierwszym listopadowym meczu - starciu z Liverpoolem (0:2) - również mógł zapisać się w pozytywnej pamięci kibiców. W 19. minucie był bliski trzeciego gola w tym sezonie ligowym. Angielskie media po meczu - mimo porażki - odnotowały występ reprezentanta Polski i po raz kolejny go doceniły.

Tak ocenili Casha. "Niemal zaskoczył"

"Niemal zaskoczył Mamardaszwilego przy bliższym słupku, po tym jak jego strzał w narożniku pola karnego odbił się od Van Dijka, ale bramkarz Liverpoolu szybko zareagował. Dobrze walczył z Cody'm Gakpo" - napisał portal birminghammail.co.uk, przyznając Cashowi notę "6" w dziesięciostopniowej skali.

W pomeczowym raporcie taką samą ocenę wystawili mu dziennikarze Sky Sports. Wyżej zrecenzowano tylko Morgana Rogersa i Amadou Onanę.

Matty Cash od początku sezonu Premier League spisuje się znakomicie. Zdobył już dwa gole - trafił do siatki w zremisowanym meczu z Sunderlandem (1:1), a także zdobył jedyną bramkę w wygranym 1:0 meczu z Manchesterem City. To kontynuacja dobrej formy, jaką odznaczył się podczas zgrupowań reprezentacji Polski.

We wrześniu strzelił dla niej dwa gole. Trafił do siatki z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). W narodowych barwach występuje od 2021 roku. Łącznie rozegrał w nich 22 mecze i zdobył cztery bramki. W ciemno można zakładać, że Cash znajdzie się na liście powołanych na listopadowe zgrupowanie. Polacy zagrają z Holandią (14.11) i Maltą (17.11), a te mecze zdecydują o naszej przyszłości w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu.