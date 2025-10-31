Sensacyjna decyzja piłkarza Tottenhamu. Koniec kariery w wieku 26 lat

Whiteman jest wychowankiem klubu z północy Londynu, choć w pierwszej drużynie poza spotkaniami towarzyskimi wystąpił tylko raz. Miało to miejsce w 2020 roku, gdy w spotkaniu Ligi Europy z Łudogorcem Razgrad (4:0) na ostatnie osiem minut zastąpił w bramce Joe Harta. Przez lata zdarzało mu się jednak zasiadać na ławce rezerwowych "Kogutów", dzięki czemu może przypisać sobie zwycięstwo w ubiegłorocznej Lidze Europy. Poza tym w seniorskiej piłce rozegrał 34 spotkania na wypożyczeniu w Degerfors IF w lidze szwedzkiej. Na koncie ma też 17 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Anglii.

Wraz z końcem sezonu 2024/2025 Tottenham postanowił, że nie będzie przedłużał kontraktu ze swoim wychowankiem. Mimo to Whiteman z takim CV nie mógł narzekać na brak klubów chcących go pozyskać. Zainteresowanie wyrażały chociażby kluby z Championship, zatem bramkarz mógłby kontynuować karierę na dobrym poziomie sportowym i finansowym. Zdecydował się jednak na inny krok.

Whiteman to bardzo artystyczna dusza. Od lat interesował się fotografią, reżyserią, a także był DJ-em radiowym. W rozmowie z "The Athletic" zdradził: - Będę od teraz pracować dla firmy Somesuch. W planach mam realizację sesji zdjęciowych oraz filmów krótkometrażowych, aczkolwiek nie zamykam się też na te dłuższe. Chciałbym działać z najlepszymi ludźmi w tej branży, ponieważ dzięki nim będę mógł się sporo nauczyć.

Somesuch w poście na Instagramie powitało Whitemana słowami: "Z okiem przystosowanym do uchwycenia chwil ludzkiej więzi tam, gdzie jest ona niewidzialna, twórczość Alfiego jako reżysera i fotografa jest definiowana przez ciekawość, jak kultura, tożsamość i społeczność wzajemnie się przecinają.

Jako były zawodowy piłkarz Tottenhamu Hotspur, Alfie przekłada dyscyplinę elitarnego sportu na otwartość swojej praktyki twórczej. Jego portfolio wideo zawiera dokument na temat Mistrzostw Świata Palców u Stóp, zrealizowany dla marki Vibram FiveFingers , oraz dokument "Zachowaj Wiarę", oparty na ruchu społeczności Northern Soul, stworzony dla Baracuty".

- Gdy byłem młodszy, mówiłem, że nie chcę grać w niższych ligach. Zacząłem więc skupiać się bardziej na rozwoju w innych dziedzinach. Pomagałem moim znajomym, którzy aktywnie działali już w branży i to mnie przekonało - powiedział Whiteman.