16-letni Polak z Liverpoolu błysnął w prestiżowym meczu!

Jerzy Dudek w latach 2001-2007 reprezentował barwy Liverpoolu. Do dziś pozostaje jedynym polskim piłkarzem, który zagrał w seniorskim zespole "The Reds". W młodzieżowych zespołach występowali Kamil Grabara, Mateusz Musiałowski, Jakub Ojrzyński i Fabian Mrozek. Żaden z nich nie poszedł jednak w ślady Dudka.

Liverpool przegrał, ale polski talent błysnął. Nie pierwszy raz

Czy inaczej stanie się w przypadku AJ Yeguo? Do tego droga bardzo daleka, bo mówimy o piłkarzu urodzony w sierpniu 2009 roku. Utalentowany 16-latek w maju 2024 roku wystąpił w dwóch meczach reprezentacji Polski do lat 15. Zagrał 21 minut w wygranej 5:2 potyczce z Finlandią, a także 14 minut w zwycięskim meczu 5:1 ze Słowacją.

Teraz Yeguo błysnął w meczu jednej z młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Jego występ na portalu X odnotował dziennikarz James Wray. "Liverpool U-18 przegrywa 1:3 z Evertonem U-18. Jedynego gola strzelił Yeguo. Rozczarowujący wynik dla młodych czerwonych" - napisał na swoim profilu.

Yeguo regularnie gra w zespole do lat 18. W ośmiu dotychczasowych meczach sezonu młodzieżowej Premier League zdobył dwa gole - trafił jeszcze w wygranym 6:1 meczu z Burnley - a także zanotował dwie asysty. Dogrywał kolegom w starciach ze Stoke City (5:1) i Leeds United (3:0).

Środa nie była udanym dniem dla kibiców Liverpoolu. Poza zespołem U-18, który przegrał derbowe starcie, polegli także seniorzy. Podopieczni Arne Slota znajdują się w fatalnej formie. W spotkaniu Carabao Cup z Crystal Palace (0:3) nie mieli nic do powiedzenia. Była to już ich piąta porażka w ostatnich sześciu spotkaniach.