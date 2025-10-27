Matty Cash ma za sobą udane tygodnie w tym sezonie. Ostatnio reprezentant Polski strzelił gola w meczu z Sunderlandem (1:1), a w niedzielę zapewnił wygraną Aston Villi podczas rywalizacji z Manchesterem City (1:0), zdobywając bramkę w 19. minucie. Poza tym Cash strzelał gole dla reprezentacji Polski we wrześniu br. przy okazji meczów z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). "Dotknięcie i niesamowite wykończenie. Ukłony przed Cashem" - pisały brytyjskie media po bramce Casha przeciwko Manchesterowi City. Teraz wyjaśniła się jego przyszłość.

Matty Cash na dłużej w Aston Villi. "Niedoceniany. Zasłużył na nowy kontrakt"

W poniedziałek o godz. 13:00 Aston Villa wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o nowym kontrakcie dla Casha. Reprezentant Polski podpisał umowę do czerwca 2029 r., a w niej zawarta jest opcja przedłużenia do czerwca 2030 r. Tym samym zakończyła się pewna saga związana z przyszłością Casha w klubie z Villa Park.

Kibice Aston Villi wyrazili swoją radość z tej decyzji Casha pod wpisem klubu na portalu X. "Co za tydzień dla Casha", "zasłużony kontrakt", "niedoceniany", "Cash był kluczową postacią w ostatnich sukcesach Villi", "wielu ludzi robiło z niego kozła ofiarnego, w pełni zasłużył na kontrakt", "świetne informacje", "polski Cafu", "co za zawodnik" - czytamy w komentarzach.

Cash trafił do Aston Villi we wrześniu 2020 r. za 15,75 mln euro z Nottingham Forest. W tym czasie Cash zagrał w 193 meczach we wszystkich rozgrywkach dla Villi, w których strzelił dwanaście goli i zanotował dwanaście asyst.

Aktualnie Aston Villa zajmuje ósme miejsce z 15 punktami i straci dwa do czwartego Sunderlandu, który znajduje się w "strefie Ligi Mistrzów". W sobotę zespół Unaia Emery'ego zagra na Anfield z Liverpoolem.

Tak Cash ocenia Jana Urbana. "Jest zachwycony"

Jak powszechnie wiadomo, Cash za bardzo nie mówi po polsku. Jak do tego podchodzi Jan Urban, selekcjoner Biało-Czerwonych?

- Na pewno powinien się troszeczkę bardziej postarać. Ostatnio pośmialiśmy się z tego troszkę. Raz mu kazałem liczyć podania do 20. I zaczął liczyć: "Jeden, dwa, trzy, siedem". Już zrobił atmosferę. Musi się troszeczkę postarać i zacząć od liczb, cyfr itd. To bardzo pozytywna postać. Porozmawiamy na ten temat z nim. Takie podstawowe rzeczy, piłkarskie, boiskowe, to fajnie by było, gdyby je wiedział. To od niego zależy - tłumaczył Urban w "Prawdzie Futbolu".

- Matty przekazał mi, że jest zachwycony nowym trenerem. Powiedział też mi, że cały tydzień zgrupowania kadry był bardzo pozytywny. On bardzo cieszył się ze spędzonego tam czasu - opowiadał Stuart Cash, ojciec zawodnika Aston Villi w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

- To jest bardzo dobry trener. Wiem, że łatwo jest być tutaj i mówić "o, on na pewno powie, że trener jest dobry". Ale osobiście twierdzę, że jest dobry, także z tego taktycznego punktu widzenia. Trener Urban jest też świetną osobą. Daje piłkarzom pewność siebie, a w taki sposób jesteś w stanie wyciągnąć z zawodnika to, co najlepsze - to z kolei słowa samego Casha po meczu z Finlandią.