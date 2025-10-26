Anglicy nie czekali do końca meczu. Cash wychwalany pod niebiosa

To jest świetna wiadomość dla Jana Urbana, trenera reprezentacji Polski. Matty Cash, boczny obrońca naszej kadry się nie zatrzymuje. 28-letni obrońca zdobył gole w meczach z Holandią i Finlandią, a w spotkaniach Aston Villi często był bardzo chwalony przez ekspertów i kibiców.

Wiele pochwał pod adresem Casha

Teraz Cash w niedzielne popołudnie zdobył drugiego gola w Premier League. Na 18 metrze pięknie zwodem minął Bernardo Silvę i oddał piękny, mocny strzał na bramkę lewą nogą i pokonał jednego z najlepszych bramkarzy świata - Gianluigiego Donnarummę.

Zagraniczne media nie czekały z oceną gry Casha do końcowego gwizdka. Już w pierwszej połowie był chwalony.

"Matty Cash z genialnym strzałem. Cash uderza mocno słabszą lewą nogą, pokonując Donnarummę" - napisała oficjalna strona Premier League w serwisie X.

"Co to był za tydzień dla Matty'ego Casha. Reprezentant Polski podpisał nowy kontrakt po meczu, który w zeszłą niedzielę okazał się najlepszym w sezonie przeciwko Tottenhamowi i teraz wyprowadził Aston Villę na prowadzenie w meczu z Manchesterem City. 28-latek przejął piłkę na skraju pola karnego i lewą nogą oddał mocny strzał, pokonując Donnarummę" - dodał prestiżowy "The Athletic".

"Cash dał Aston Villi prowadzenie z Manchesterem City dzięki bardzo efektownemu golowi, który uczcił w wielkim styl" - napisał "B/R Football".

"Dotknięcie i niesamowite wykończenie" - skomentował z kolei Sky Sports. "Ukłony przed Cashem" - napisał krótko "OneFootball".

Do przerwy Aston Villa prowadziła z Manchesterem City 1:0. Trwa druga połowa pojedynku.