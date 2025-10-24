To będzie nowy klub Ter Stegena? "Zasypany ofertami"

W letnim oknie transferowym FC Barcelona starała się wszystkimi sposobami sprzedać Marc-Andre ter Stegena po tym, jak klub wydał ponad 20 mln euro na transfer Joana Garcii i podpisał nowy kontrakt z Wojciechem Szczęsnym. Pod koniec lipca br. ter Stegen przeszedł operację kręgosłupa. Niemiec nie chciał opuszczać Barcelony, głównie ze względu na wysokie zarobki. Jeżeli ter Stegen chce jednak otrzymać powołanie na mistrzostwa świata, to musi znaleźć nowy klub i zacząć grać regularnie. Stopniowo rośnie lista klubów, która jest chętna na współpracę z Niemcem.

Ter Stegen w Premier League? Chce go triumfator Klubowych Mistrzostw Świata

Serwis teamtalk.com informuje, że ter Stegen może trafić do klubu Premier League w styczniu na zasadzie wypożyczenia. O niemieckim bramkarzu poważnie myśli Chelsea. Aby ten ruch doszedł do skutku, muszą zostać spełnione dwa warunki - ter Stegen musi mieć miejsce w składzie, a także obie strony muszą dojść do porozumienia w kwestii finansów.

- W Chelsea chcą mieć pewność, że są dobrze przygotowani na każdą sytuację i na pewno nie będą chcieli być w momencie, w którym zabraknie im sił na tak kluczowej pozycji. Ter Stegen zapewne będzie zasypany ofertami. Transfer z Barcelony jest na horyzoncie - mówił Dean Jones z teamtalk.com.

Aktualnie Chelsea ma do dyspozycji dwóch bramkarzy - Filipa Jorgensena i Roberta Sancheza. W środowym meczu Chelsea z Ajaksem Amsterdam (5:1) w Lidze Mistrzów między słupkami stał Duńczyk. Do obu bramkarzy są jednak spore zastrzeżenia. Latem br. Chelsea starała się o transfer Mike'a Maignana z Milanu, ale ten ruch nie doszedł do skutku. Być może Chelsea wróci po Francuza latem przyszłego roku, gdy ten będzie dostępny bez kwoty odstępnego.

Chelsea dołącza zatem do listy klubów zainteresowanych ter Stegenem przy okazji styczniowego okna transferowego. Wcześniej media podawały, że w kierunku tego bramkarza spogląda Manchester United i Newcastle United.

Warto przypomnieć, że Chelsea wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata. Zespół Enzo Mareski zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League z 14 punktami i traci pięć do prowadzącego Arsenalu.

Kontrakt ter Stegena z Barceloną wygasa w czerwcu 2028 r.