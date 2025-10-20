Klopp odpalił bombę. Na takie słowa czekali kibice Liverpoolu

Liverpool jest w potwornym dołku. Zanotował niedawno bardzo bolesną porażkę 1:2 z Manchesterm United w angielskim klasyku. Wcześniej podopieczni Arne Slota przegrywali z Chelsea (1:2), Galatasaray w Lidze Mistrzów (0:1), czy Crystal Palace (1:2). Jak wyliczyli statystycy z Opta - taka czarna seria The Reds przydarzyła się po raz pierwszy od listopada 2014 roku. Wtedy trenerem klubu był Brendan Rodgers.

Jego poprzednik - Juergen Klopp nie zanotował takiej serii i część kibiców The Reds wciąż tęskni za charyzmatycznym Niemcem. Niedawno na kanale YouTube "The Diary of a CEO" pojawiła się rozmowa ze szkoleniowcem, który został zapytany o ewentualny powrót do Liverpoolu jako trener.

Ten odpowiedział dość wymownie: - Powiedziałem, że nigdy więcej nie będę trenował już innej drużyny w Anglii. Więc gdybym wrócił, to tak - byłby to Liverpool. Teoretycznie jest to możliwe - wyznał.

Juergen Klopp prowadził Liverpool w latach 2015 - 2024. W tym czasie wygrał Premier League oraz Ligę Mistrzów. Trzeba przyznać, że pod wodzą Niemca The Reds przemienili się z przeciętnego zespołu w giganta, który zdobywa kolejne trofea. Warto też spojrzeć na zawodników, którzy grali, jak szkoleniowiec przejmował drużynę. Grali tam wówczas zawodnicy pokroju Mignoleta, Moreno, Leivy, Lallany. Z kolei kiedy odchodził grały już tam międzynarodowe gwiazdy pokroju Mohameda Salaha, Virgila van Dijka, czy Allisona.

Aktualnie Klopp pracuje w Red Bullu, gdzie nadzoruje kluby z ich stajni, jako szef Global Soccer. A z Liverpoolu odszedł, bo już czuł, że nie ma energii, by dalej prowadzić tę drużynę.