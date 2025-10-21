Tragedia legendy. Stracił syna w strasznym wypadku. Miał zaledwie 21 lat

Stuart Pearce - były obrońca Nottingham Forest i 78-krotny reprezentant Anglii - oraz jego rodzina pogrążeni są w żałobie. Wszystko przez straszną tragedię z udziałem jego syna Harleya. Szeroko rozpisują się o niej brytyjskie media.

Nie żyje syn Stuarta Pearce'a. Ujawnili szczegóły tragedii

Jak poinformował "The Telegraph", 21-latek w czwartek prowadził traktor na drodze A417 w pobliżu Witcombe w hrabstwie Gloucestershire. Około godziny 14:30 służby otrzymały zgłoszenie, że doszło do wypadku. Na miejscu okazało się, że kierowca zginął na miejscu, a wedle relacji policji: "w zdarzeniu nie brały udziału żadne inne pojazdy". Dziennikarze podali, że w pojeździe najprawdopodobniej pękła opona. Dokładną przyczynę tragedii nadal ustalają śledczy.

Harley Pearce na co dzień prowadził własną działalność rolniczą w Marlborough. Jego rodzina na wieść o wypadku, była: "naprawdę zszokowana i całkowicie zrozpaczona", o czym napisała na Facebooku siostra zmarłego - Chelsea Pearce. - Był złotym chłopcem z zaraźliwym uśmiechem, a ta szokująca tragedia pozostawi ogromną pustkę w sercach tych, którzy mieli szczęście go poznać. (...) Zawsze będziesz naszą gwiazdą. Spoczywaj w pokoju, nasz piękny synu i bracie. Nigdy, przenigdy nie zostaniesz zapomniany - dodała.

Dramat w rodzinie legendy reprezentacji Anglii

Harley był młodszym z dwójki dzieci Stuarta Pearce'a, które ten miał ze swoją byłą żoną Liz. Para rozwiodła się w 2013 r. po niemal 20-letnim okresie małżeństwa.

Stuart Pearce to prawdziwa legenda angielskiej piłki. W reprezentacji narodowej rozegrał 78 meczów, w których strzelił pięć goli. Zajął z nią czwarte miejsce na mundialu w 1990 r. oraz zdobył brązowy medal Euro 1996. Po zakończeniu kariery z powodzeniem pracował jako trener. W latach 2007-13 zajmował się angielską kadrą U-21. Miał również okazję poprowadzić reprezentację Wielkiej Brytanii na igrzyskach olimpijskich w Londynie. W 2012 r. przez moment był również tymczasowym selekcjonerem pierwszej reprezentacji Anglii. Ostatnio - do maja 2022 r. - pracował jako asystent w West Hamie United.