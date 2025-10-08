Zieliński już w styczniu może odejść z Interu! Nowa liga

Piotr Zieliński nie może liczyć na regularną grę w barwach Interu Mediolan w tym sezonie. Do tej pory reprezentant Polski zagrał w pięciu meczach i przebywał na boisku przez 121 minut. Zieliński zaliczył asystę do Hakana Calhanoglu w przegranym 3:4 spotkaniu z Juventusem. Ostatnio Zieliński znalazł się w wyjściowym składzie Interu na mecz ze Slavią Praga (3:0) w fazie ligowej Ligi Mistrzów. - Niestety, do tej pory Polak rozczarowuje. Wiązano z nim duże nadzieje, kiedy go pozyskano - mówił Francesco Colonnese, były zawodnik Interu i Cremonese.

Zieliński odejdzie w styczniu z Interu? Chce go klub z Premier League

Serwis caughtoffside.com podaje, że Zieliński może zmienić klub w trakcie zimowego okna transferowego. Reprezentant Polski jest na liście życzeń klubu z Premier League - mowa o Leeds United. Zieliński nie zagrał w trzech z czterech ostatnich meczów Interu. "Zieliński będzie dostępny po ponownym otwarciu okna transferowego. Wcześniej był niewykorzystanym rezerwowym" - czytamy w artykule. Na jakich warunkach mogłoby dojść do transferu?

Z informacji wspomnianego źródła wynika, że Leeds wolałoby wypożyczyć Zielińskiego lub pozyskać go bez kwoty odstępnego, natomiast Inter chciałby na nim zarobić. Warto zaznaczyć, że kontrakt Zielińskiego z Interem wygasa w czerwcu 2028 r.

Leeds United wydało ponad 100 mln euro podczas letniego okna transferowego, a z Serie A do tego klubu trafił Noah Okafor (AC Milan, 19 mln euro) i Jaka Bijol (Udinese Calcio, 18 mln euro). Leeds rozpoczęło ten sezon Premier League od zdobycia ośmiu punktów w siedmiu meczach, co daje 15. miejsce i cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Gdyby Zieliński trafił do Leeds United, to musiałby rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie w zespole Daniela Farke z Amerykaninem Brendenem Aaronsonem, Japończykiem Ao Tanaką, Anglikiem Seanem Longstaffem czy Niemcem Antonem Stachem.

Idąc tym tokiem rozumowania, to Zieliński miałby mniejszą konkurencję o miejsce w składzie Leeds. W Interze wśród jego konkurentów są Henrikh Mkhitaryan (Armenia), Nicolo Barella, Davide Frattesi (obaj Włochy), Hakan Calhanoglu (Turcja), Andy Diouf (Francja) oraz Petar Sucić (Chorwacja).

Po październikowej przerwie na mecze reprezentacji Inter zagra z Romą (18.10), Royale Union Saint-Gilloise (21.10), Napoli (25.10), Fiorentiną (29.10), Hellasem Verona (02.11), Kajratem Ałmaty (05.11) i Lazio (09.11).