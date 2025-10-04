Pracuje dopiero 24 dni, a już może wylecieć. Koszmar trenera

Nottingham Forest zakończył poprzedni sezon Premier League na siódmym miejscu, przez co zapewnił sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. Do początku września br. trenerem Forest był Nuno Espirito Santo, ale Portugalczyk został zwolniony, prawdopodobnie za spór z Evangelosem Marinakisem, właścicielem klubu. Jego następcą został Australijczyk Ange Postecoglou, który wcześniej prowadził Tottenham i wygrał Ligę Europy w minionym sezonie. Do tej pory Forest pod wodzą tego trenera nie wygrało ani jednego meczu.

24 dni. Po tylu dniach Ange Postecoglou może zostać zwolniony z Nottingham Forest?

Czy Postecoglou nadal będzie pracował w roli trenera Nottingham Forest? Dziennik "The Telegraph" uważa, że Postecoglou może stracić pracę, a jego pozycja w klubie jest "poważnie zagrożona". Do tej pory Forest zremisowało 1:1 z Burnley i 2:2 z Realem Betis, a także przegrało 0:3 z Arsenalem, 2:3 ze Swansea, 0:1 z Sunderlandem i 2:3 z Midtjylland. Postecoglou jest pierwszym trenerem Nottingham od 100 lat, który nie wygrał ani jednego z pierwszych sześciu meczów.

"Minęły zaledwie 24 dni urzędowania Postecoglou, a właściciel jest coraz bardziej zaniepokojony wynikami i występami piłkarzy. Postecoglou walczy o swoją przyszłość. Grecki miliarder ceni sobie stabilność, ma opinię właściciela impulsywnego, ale ma nadzieję na poprawę wyników" - czytamy w artykule "The Telegraph". Poza tym warto dodać, że Forest nie zachowało czystego konta w meczu od 1 kwietnia, a także jest ograniczona liczba jednostek treningowych.

- W piłce panuje opinia, że trener zawsze jest pod presją. To po prostu nieodłączna część naszej pracy, ale ja tak nie uważam. Wiedziałem, że będę zwolniony z Tottenhamu trzy-cztery miesiące wcześniej, ale to nie powstrzymało mnie przed wygraniem czegoś. Nie przychodzi mi to do głowy. Moim obowiązkiem jest zapewnienie tego, by Forest rozwijało się i osiągnęło pozycję, z której może walczyć o wygraną - stwierdził Postecoglou na konferencji prasowej przed meczem Nottingham Forest z Newcastle United.

Tuż po październikowej przerwie na mecze reprezentacji Nottingham Forest czekają spotkania z Chelsea (18.10), FC Porto (23.10), Bournemouth (26.10), Manchesterem United (01.11), Sturmem Graz (06.11) i Leeds United (09.11). Z kolei mecz Forest - Newcastle United odbędzie się w niedzielę o godz. 15:00.

Warto przypomnieć, że Postecoglou podpisał kontrakt z Nottingham Forest 9 września, a jego umowa jest ważna do czerwca 2027 r.

Aktualnie Nottingham Forest zajmuje 17. miejsce w Premier League z pięcioma punktami w sześciu meczach. Przewaga Forest nad strefą spadkową wynosi tylko jeden punkt.