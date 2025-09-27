Trzęsienie ziemi w klubie Fabiańskiego. Nie czekali na wynik meczu

W sobotę meczem Brentfordu z Manchesterem United rozpocznie się szósta kolejka Premier League. Ostatnim starciem tej serii gier będzie spotkanie Evertonu z West Hamem. Już wiadomo, że zespół z Londynu nie czekał na poniedziałkowe rozstrzygnięcie. Wydał komunikat dotyczący przyszłości trenera.

Oficjalne wieści. West Ham zwolnił Pottera

"West Ham United potwierdza, że trener Graham Potter opuścił klub. Wyniki i występy drużyny w drugiej połowie ubiegłego sezonu oraz na początku sezonu 2025/26 nie spełniły oczekiwań. Zarząd uważa, że zmiana jest konieczna, aby jak najszybciej poprawić pozycję drużyny w Premier League" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu.

West Ham potwierdził także, że z klubem pożegnali się bliscy współpracownicy Pottera - asystent Bruno Saltor, a także trenerzy pierwszego składu: Billy Reid i Narcis Pelach, a także szkoleniowcy, którzy pracowali z bramkarzami: Casper Ankergen i Linus Kadolin.

"Zarząd chciałby podziękować Grahamowi i jego sztabowi szkoleniowemu za ciężką pracę w czasie gry w drużynie Młotów i życzyć im wszelkich sukcesów w przyszłości. Trwa proces wyznaczania następcy. Klub nie będzie na razie udzielał dalszych komentarzy" - dodano. Według "The Guardian" faworytem do objęcia posady trenera jest Nuno Espirito Santo.

Zwolnienie Pottera to ważna informacja także dla Łukasza Fabiańskiego, który wrócił do Londynu i podpisał nowy kontrakt z West Hamem. Kto wie? Być może Polak wskoczy do podstawowego składu. Mads Hermansen i Alphonse Areola do tej pory nie pokazywali się z dobrej strony.

Graham Potter prowadził West Ham United od 9 stycznia 2025 roku. W poprzednich rozgrywkach wygrał pięć spotkań, pięć zremisował i osiem przegrał. Złożyło się to na 14. miejsce w tabeli. W rozpoczętym niedawno sezonie było jednak znacznie gorzej. W pierwszych pięciu kolejkach West Ham przegrał aż cztery razy i tylko raz schodził z boiska w roli zwycięzców.

Drużyna z London Stadium zajmuje 19. miejsce w tabeli. Jest w strefie spadkowej. Przypomnijmy, że bieżące rozgrywki są już 14. z rzędu, w których WHU występuje w angielskiej elicie.