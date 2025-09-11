Cały świat się śmieje. Manchester United potwierdził transfer

Manchester United chciałby zapomnieć o poprzednim, katastrofalnym sezonie, który zakończył na 15. miejscu w Premier League i przez który w trwającej kampanii podopieczni Rubena Amorima nie grają w europejskich pucharach. Latem na Old Trafford doszło do znaczących zmian kadrowych. Klub zasilili znani z gry w angielskiej lidze: Matheus Cunha i Bryan Mbeumo, a także utalentowany napastnik z Bundesligi Benjamin Sesko. Wcześniej ogłoszono wykup paragwajskiego obrońcy Diego Leona, a ostatnim transferem przychodzącym było podpisanie kontraktu z belgijskim bramkarzem Senne Lammensem. Jego przybycie wiąże się z tym, co zostało ogłoszone w czwartek, 11 września.

Niewypał transferowy odchodzi. Kibice Manchesteru nie będą tęsknić

"Bramkarz Manchesteru United Andre Onana został wypożyczony do Trabzonsporu na sezon 2025/26, pod warunkiem uzyskania zgody międzynarodowej i rejestracji" - poinformował angielski klub na swojej stronie internetowej.

Kameruński bramkarz trafił do Manchesteru United w lipcu 2023 roku i od tego czasu rozegrał dla niego 102 mecze. W tych spotkaniach stracił aż 150 goli i zachował tylko 24 czyste konta. Nie ma co ukrywać - był transferem, z którym kibice wiązali wielkie nadzieje. Zostanie zapamiętany głównie z absurdalnych błędów i dekoncentracji prowadzącej do tracenia goli. Mówiąc wprost - Onana stał się pośmiewiskiem - nie tylko dla kibiców z Old Trafford. Internet obiegały kompilacje jego kolejnych wpadek i memy z jego udziałem.

Według doniesień medialnych Onana wcześniej domagał się nowego kontraktu. Okazuje się jednak, że Ruben Amorim nie widział go w swoich planach zakładających odbudowę Manchesteru United. W pierwszych trzech meczach ligowych tego sezonu portugalski trener postawił między słupkami na Altaya Bayindira.

Onana w rozgrywkach 25/26 zagrał tylko raz - to emblematyczne, w którym spotkaniu. 27 sierpnia Manchester United przegrał na wyjeździe z Grimsby Town, klubem z League Two (czwarty poziom rozgrywkowy) po rzutach karnych i odpadł z Pucharu Ligi. Onana wpuścił dwa gole w podstawowym czasie gry, a przy jednym popełnił katastrofalny błąd - niepotrzebnie wyszedł do piłki, staranował obrońcę i pozwolił rywalowi strzelić do opuszczonej bramki.

Po odejściu Onany w Manchesterze United zostało trzech bramkarzy: to wspomniani już Altay Bayindir, i sprowadzony z Royal Antwerp Senne Lammens oraz doświadczony Tom Heaton.

Manchester United po trzech kolejkach zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli. Zgromadził cztery punkty. Na inaugurację przegrał z Arsenalem po golu Riccardo Calafiorego (0:1). W kolejnym spotkaniu zremisował z Fulham (1:1), a tuż przed przerwą reprezentacyjną - w szalonym meczu - wygrał z Burnley (3:2). Gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry zdobył Bruno Fernandes.

Następne spotkanie Manchesteru United zaplanowane zostało na niedzielę 14 września. Na Etihad Stadium dojdzie do derbów miasta. Ruben Amorim ma dobre wspomnienia z meczów z Manchesterem City - w poprzednim sezonie pokonał tego rywala dwukrotnie. Najpierw jako trener Sportingu (4:1), a następnie jako trener United (2:1).