Po 30 latach przywrócił ich do Europy. Został wyrzucony o 1:15 w nocy

Fernando Santos i Ali Alijew - to dwaj selekcjonerzy, którzy pożegnali się w ostatnich dniach z pracą kolejno w reprezentacji Azerbejdżanu i Kazachstanu. Powód? Blamaż w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Ale nie tylko oni stracili zatrudnienie. Mimo że trwa przerwa na mecze drużyn narodowych, to do zmiany doszło też w jednym z klubów Premier League. Ten rozpoczął sezon dość przeciętnie, ale nie to najpewniej było powodem rozstania z trenerem.

Szok w Anglii. Nottingham Forest pożegnało trenera. Nuno Espirito Santo bez pracy

Już w połowie sierpnia pojawiły się informacje, że Nottingham Forest może zwolnić Nuno Espirito Santo. - Powodem są napięcia między właścicielami oraz portugalskim trenerem, wynikające również z pewnych transferów dokonanych w trakcie okna transferowego - przekazał Matteo Moretto, dodając, że szkoleniowiec miał publicznie skrytykować działania władz klubu na rynku transferowym. "Pewne jest za to, że Nuno Espirito Santo jest uważany w Premier League za świetnego fachowca, za którym stoją wyniki, więc jego zwolnienie byłoby w Anglii niemałym szokiem" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl.

I do owego szoku finalnie doszło! We wtorkową noc, a dokładnie o godzinie 1:15, klub przekazał wieść o rozstaniu z trenerem. "Nottingham Forest potwierdza, że mając na uwadzę ostatnie okoliczności Nuno Espirito Santo został dziś odwołany z funkcji pierwszego szkoleniowca. Pragniemy wyrazić wdzięczność za jego wkład w niezwykle udany okres na The City Ground, a przede wszystkim za kampanię 2024/25, która na zawsze zapisze się w historii naszego klubu. (...) Trener będzie zajmował szczególne miejsce w naszej historii" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Nuno Espirito Santo zaprowadził Nottingham Forest do europejskich pucharów, ale tam już nie będzie dowodził

Nuno Espirito Santo poprowadził Nottingham Forest w trzech spotkaniach obecnej kampanii, zdobywając cztery punkty. To efekt zwycięstwa, remisu i porażki. Klub zajmuje 10. miejsce w tabeli. Łącznie Portugalczyk poprowadził drużynę w 71 meczach, zdobywając średnio 1,48 punktów na spotkanie. Zasiadał na ławce trenerskiej angielskiego zespołu od grudnia 2023 roku, a najbardziej owocny był miniony sezon, kiedy to klub zajął siódme miejsce, dzięki czemu w tej kampanii zagra w fazie ligowej Ligi Europy. To powrót Forest do europejskich rozgrywek po 30 latach.

Ale w nich Nuno Espirito Santo już drużyny nie poprowadzi. Jak na razie nie wiadomo, kto zastąpi go na stanowisku. W przeszłości portugalski szkoleniowiec zasiadał na ławce m.in. FC Porto, Tottenhamu czy Al-Ittihad. Jako trener ma trzy trofea na koncie - jedno z Wolverhampton i dwa z saudyjską drużyną.

