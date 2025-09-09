Wieszczą wielki powrót Fabiańskiego do Premier League! Absolutny hit

Fabiański może nie jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii Premier League, ale za to jednym z... najbardziej zapracowanych. W ciągu osiemnastu sezonów w Anglii obronił aż 1211 strzałów, co jest drugim wynikiem wszech czasów. W tej statystyce wyprzedza go tylko Ben Foster. Polak ratował przed utratą bramek takie zespoły jak Arsenal, Swansea City oraz West Ham United.

Fabiański jednak wróci? Szokujące informacje

W ciągu ostatnich lat w Premier League Fabiański nie miał pewnej pozycji podstawowego bramkarza, choć w West Hamie zdarzało mu się wygrywać rywalizację z Alphonse Areolą. Ostatecznie jednak sezon 2024/2025 Polak kończył na ławce, nie licząc "honorowego" występu w ostatniej kolejce ligowych rozgrywek, przeciwko Ipswich. Wydawało się, że w taki sposób kończy się jego kariera w Anglii.

W ostatnich miesiącach Fabiański był łączony z Legią Warszawa, ale ostatecznie nie zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Występował za to w roli eksperta oraz komentatora Canal+, co jednoznacznie wskazywało na to, że raczej zawiesił buty na kołku. Sensacyjne informacje przekazał jednak popularny profil "ExWHUemployee" na "X". Otóż Polak może... wrócić do West Ham United w roli trzeciego golkipera.

Wcześniej umowę z drużyną z Premier League miałby rozwiązać Wes Foderingham. "Pojawiły się pogłoski, że to oznaczałoby przywrócenie do drużyny Fabiańskiego, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone przez pewne źródła" - czytamy.

Łukasz Fabiański karierę piłkarską rozpoczął w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Pierwsze poważne kroki w profesjonalnym sporcie stawiał natomiast w barwach Legii Warszawa, z której w 2007 roku trafił do Premier League.

