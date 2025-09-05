24 lata i koniec. Rewolucja w brytyjskim gigancie

Przez lata utarł się stereotyp, że Tottenham jest klubem, który stroni od wygrywania trofeów. Sezon 07/08 był ostatnim, w którym zespół z północnego Londynu wygrał ważne trofeum - mowa o Pucharze Ligi Angielskiej. Wszystko zmieniło się w poprzednim sezonie, gdy Tottenham zagrał z Manchesterem United w finale Ligi Europy. Tam Tottenham wygrał 1:0 po golu Brennana Johnsona, przez co w tym sezonie grać będzie w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Przy okazji wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji doszło do historycznego wydarzenia.

24 lata i koniec. Daniel Levy odchodzi z Tottenhamu. "W końcu"

W czwartek Tottenham ogłosił w oficjalnym komunikacie, że Daniel Levy zgłosił rezygnację z funkcji prezesa tego klubu. Levy pełnił tę funkcję od 2001 r., a jego następcą został Peter Charrington, były dyrektor generalny Citi Bank.

"Jestem niezmiernie dumny z pracy, którą wykonałem w Tottenhamie wraz ze wszystkimi pracownikami. Zbudowaliśmy ten klub, stając się światowym liderem, który rywalizuje na najwyższym poziomie. Także zbudowaliśmy społeczność. Nie była to łatwa podróż, ale poczyniliśmy znaczące postępy. Miałem szczęście pracować z jednymi z najwspanialszych ludzi w tym sporcie" - przekazał Levy w komunikacie.

Większość udziałów w Tottenhamie nadal ma ENIC Group, a klub ogłosił, że przy rezygnacji Levy'ego "nie zaszły żadne zmiany w strukturze własnościowej ani akcjonariacie". "Ten łysol w końcu odszedł", "nie wiem, jak mam się z tym czuć", "wreszcie jest nadzieja", "nie sądziłem, że to kiedykolwiek nastąpi", "ktoś chyba włamał się na konto" - napisali kibice Tottenhamu w komentarzach na portalu X.

Przez lata o Levym krążyła legenda, że jest najtwardszym negocjatorem w świecie piłkarskim. - Rozmowy z nim były dla mnie bardziej bolesne od operacji stawu biodrowego - mówił sir Alex Ferguson, legendarny trener Manchesteru United, nawiązując do sytuacji z 2008 r., gdy klub z Old Trafford negocjował z Tottenhamem transfer Dymitara Berbatowa.

Za czasów Levy'ego Tottenham zarobił ogromne pieniądze na sprzedażach Garetha Bale'a do Realu Madryt (101 mln euro), Harry'ego Kane'a do Bayernu Monachium (95 mln) czy Kyle'a Walkera do Manchesteru City (52,7 mln).

Tottenham rozpoczął nowy sezon Premier League od zwycięstw 3:0 z Burnley i 2:0 z Manchesterem City, a także od porażki 0:1 z Bournemouth.

