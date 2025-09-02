Kompromitacja Manchesteru United z czwartoligowcem "nielegalna"? Co za zwrot

Do meczu doszło 27 sierpnia i chociaż mamy dopiero początek sezonu 2025/2026, wynik podopiecznych Rubena Amorima można śmiało uznać za solidnego kandydata do największej kompromitacji obecnej kampanii. Po pierwszej połowie grające na poziomie League Two (czwarty poziom rozgrywek na Wyspach) Grimsby prowadziło 2:0, do czego przyczyniły się fatalna gra United w obronie i jeszcze gorsza postawa w bramce Andre Onany. Ostatecznie goście doprowadzili do wyrównania i karnych, w których jednak przegrali 11:12. Tam ponownie nie popisał się Kameruńczyk, gdyż na trzynaście strzałów oddanych przez graczy z czwartej ligi obronił ledwie jeden. Z kolei w United do siatki nie trafili Matheus Cunha i Bryan Mbeumo.

Rywal wystawił do gry nieuprawnionego zawodnika. Będzie powtórka spotkania?

Jak się jednak okazało, w zespole Grimsby występował nieuprawniony zawodnik. Mowa o Clarke'u Oduorze, który przebywał na boisku od 73. minuty. Zamieszanie powstało dlatego, że klub miał czas na zgłoszenie zawodników do rozgrywek dzień przed meczem do godziny 12:00. Rejestracja Oduora została przeprowadzona o 12:01. Z tego względu komisja English Football League mogła orzec nawet powtórzenie spotkania Grimsby z United.

Do tego jednak nie doszło, gdyż Grimsby samo zgłosiło swój błąd dzień po zakończeniu spotkania.

"Zarząd EFL, pełniący funkcję Komitetu Zarządzającego Pucharem Ligi Angielskiej, nałożył dziś na klub piłkarski Grimsby Town karę pieniężną w wysokości 20 000 funtów. Wypłata 10 000 funtów zostanie zawieszona do końca sezonu 2025/26. Kara ta zostanie przekroczona za złamanie zasad rozgrywek.

[...] Po kompleksowym przeglądzie wszystkich dowodów i uwzględnieniu wcześniejszych decyzji dotyczących wykroczeń popełnionych w Pucharze Ligi, Zarząd uznał, że nałożenie grzywny jest zgodne z precedensem. Zarząd zauważył ponadto, że nieprzestrzeganie zasad przez Klub nie było celowe i nie miało na celu oszukania lub wprowadzenia w błąd" - czytamy w oświadczeniu EFL z dnia 2 września.

Od tej decyzji mógł się odwołać także Manchester United, co w mediach społecznościowych sugerowała nawet część fanów tego klubu. Jak jednak donoszą angielskie media, dwudziestokrotny mistrz Anglii zdecydował się nie eskalować dalej tej sprawy, akceptując tym samym porażkę drużyny poniesioną na boisku.

