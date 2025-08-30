Absolutny hit lata w Premier League! Wyłożyli za niego 85 milionów euro

Kibice Newcastle United bez wątpienia byli rozczarowani tym, co działo się podczas okienka transferowego. Nie dość, że "Sroki" nie pozyskały wielu zawodników (Hugo Ekitike, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko), o których walczyły, to na początku sierpnia chęć odejścia wyraził Alexander Isak, największa gwiazda zespołu. Władze klubu postawiły jednak sprawę jasno. Nie puszczą Szweda za mniej niż 150 mln euro, a już na pewno dopóki nie znajdą jego następcy.

Nick Woltemade oficjalnie w Newcastle United. Potężna kwota transferu

W ostatnich tygodniach Newcastle było łączone z wieloma środkowymi napastnikami. O krok od transferu miał być Yoane Wissa z Brentford, mówiło się też o Nicolasie Jacksonie z Chelsea. Ostatecznie jednak Sroki postawiły na zawodnika bardziej medialnego i prawdopodobnie z większym potencjałem. W sobotę ich piłkarzem oficjalnie został Nick Woltemade, najlepszy strzelec niedawnych mistrzostw Europy U-21. Kwota jego transferu? 85 milionów euro + 5 mln w bonusach.

W okresie letnim Woltemade wzbudzał spore zainteresowanie Bayernu Monachium, który widział w nim wszechstronnego ofensywnego gracza mogącego występować za plecami Harry'ego Kane'a, albo wchodzić w jego rolę w niektórych meczach. W ekipie Newcastle Niemiec będzie bez wątpienia grał głównie na "dziewiątce", czyli tam gdzie Alexander Isak.

W poprzednim sezonie Nick Woltemade występował w VfB Stuttgart. W 33 meczach uzbierał 17 bramek.

