Arsenal nie czekał ani chwili. Oto następca Kiwiora. 52 miliony na stole

Telenowela na temat przyszłości Jakuba Kiwiora jest już zakończona. Reprezentant Polski opuści Arsenal i będzie grał w jednej z najbardziej utytułowanych drużyn Portugalii (30 razy mistrzostwo tego kraju) - FC Porto. Kiwior dołączy tam do innego reprezentanta Polski - stopera Jana Bednarka. W Londynie zagrał 68 meczów, zdobył trzy gole i miał pięć asyst.
Działacze Arsenalu błyskawicznie wypełnili lukę po odejściu Jakuba Kiwiora. Do klubu dołączy środkowy obrońca Bayeru Leverkusen - Piero Hincapie. 23-letni Ekwadorczyk trafi do wicemistrzów Anglii na zasadzie wypożyczenia ze zobowiązaniem do wykupu. Poinformował o tym dziennikarz David Ornstein z "The Athletic".
"Arsenal osiągnął porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Piero Hincapie. Wypożyczenie na cały sezon plus zobowiązanie do wykupu. Pakiet o wartości 52 milionów euro i 10 proc. zwrotu z kolejnej transakcji. 5-letnia umowa po transferze definitywnym. Planowany wyjazd w ten weekend na badania medyczne" - napisał David Ornstein w serwisie X.
Piero Hincapie w ubiegłym sezonie w barwach Bayeru Leverkusen zagrał 45 spotkań, zdobył trzy bramki i miał dwie asysty. W sumie dla tego klubu od 2021 roku wystąpił 166 razy, strzelił siedem goli i miał pięć asyst. Miał znakomity sezon 2023/2024, w którym z Bayerem Leverkusen zdobył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Niemiec. Wcześniej występował w argentyńskim klubie Talleres oraz ekwadorskim Independiente del Valle.
Bilans Hincapie w reprezentacji Ekwadoru to 46 spotkań, trzy gole i asysta.
Arsenal po dwóch kolejkach tego sezonu Premier League ma sześć punktów (wygrane na wyjeździe z Manchesterem United 1:0 i u siebie z Leeds 5:0). Już w niedzielę, 31 sierpnia (godz. 17.30) drużyna prowadzona przez trenera Mikela Artetę w hitowym pojedynku zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Anglii - Liverpoolem.
