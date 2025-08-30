Arsenal nie czekał ani chwili. Oto następca Kiwiora. 52 miliony na stole

Telenowela na temat przyszłości Jakuba Kiwiora jest już zakończona. Reprezentant Polski opuści Arsenal i będzie grał w jednej z najbardziej utytułowanych drużyn Portugalii (30 razy mistrzostwo tego kraju) - FC Porto. Kiwior dołączy tam do innego reprezentanta Polski - stopera Jana Bednarka. W Londynie zagrał 68 meczów, zdobył trzy gole i miał pięć asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Arsenal znalazł następcę Jakuba Kiwiora

Działacze Arsenalu błyskawicznie wypełnili lukę po odejściu Jakuba Kiwiora. Do klubu dołączy środkowy obrońca Bayeru Leverkusen - Piero Hincapie. 23-letni Ekwadorczyk trafi do wicemistrzów Anglii na zasadzie wypożyczenia ze zobowiązaniem do wykupu. Poinformował o tym dziennikarz David Ornstein z "The Athletic".

"Arsenal osiągnął porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Piero Hincapie. Wypożyczenie na cały sezon plus zobowiązanie do wykupu. Pakiet o wartości 52 milionów euro i 10 proc. zwrotu z kolejnej transakcji. 5-letnia umowa po transferze definitywnym. Planowany wyjazd w ten weekend na badania medyczne" - napisał David Ornstein w serwisie X.

Piero Hincapie w ubiegłym sezonie w barwach Bayeru Leverkusen zagrał 45 spotkań, zdobył trzy bramki i miał dwie asysty. W sumie dla tego klubu od 2021 roku wystąpił 166 razy, strzelił siedem goli i miał pięć asyst. Miał znakomity sezon 2023/2024, w którym z Bayerem Leverkusen zdobył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Niemiec. Wcześniej występował w argentyńskim klubie Talleres oraz ekwadorskim Independiente del Valle.

Zobacz także: Polski klub ogłosił transfer. I nagle stało się to. Szok!

Bilans Hincapie w reprezentacji Ekwadoru to 46 spotkań, trzy gole i asysta.

Arsenal po dwóch kolejkach tego sezonu Premier League ma sześć punktów (wygrane na wyjeździe z Manchesterem United 1:0 i u siebie z Leeds 5:0). Już w niedzielę, 31 sierpnia (godz. 17.30) drużyna prowadzona przez trenera Mikela Artetę w hitowym pojedynku zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Anglii - Liverpoolem.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU