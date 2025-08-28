Nie do wiary, co powiedział trener Man United po totalnej kompromitacji

Piłkarze Manchesteru United znów mocno zawiedli swoich kibiców. Drużyna prowadzona przez trenera Amorima skompromitowała się w Pucharze Ligi Angielskiej (EFL Cup), przegrywając na wyjeździe po rzutach karnych (11:12, po 90 minutach był remis 2:2) z zespołem Grimbsy z League Two (czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii!).

Aż nie do wiary, co powiedział trener Manchester United po absolutnej kompromitacji

W efekcie Manchester United po raz pierwszy od 2014 roku odpadł z rozgrywek już w drugiej rundzie. Po meczu trener Amorim był zdenerwowany.

- Ostatecznie nie ma to znaczenia, czy się pozbieraliśmy, czy nie. Chodzi o sygnały, które drużyna dała w trakcie meczu. Wygrał lepszy zespół, który gra w czwartej lidze. To niedopuszczalne i takie mecze musimy wygrywać. Na boisku była tylko jedna drużyna - przyznał Amorim w rozmowie ze Sky Sports.

Dziennikarze od razu dopytywali trenera, co miał konkretnie na myśli.

- Myślę, że zawodnicy bardzo wyraźnie pokazali dziś, czego chcą. Wy dobrze wiecie, o co chodzi. Zobaczcie, jak zaczęliśmy mecz, bez intensywności, bez pomysłu na pressing, byliśmy pogubieni - dodał Amorim, a brytyjskie media piszą zgodnie, że zasugerował, że piłkarze Manchesteru United grają przeciwko niemu i chcieliby zmiany trenera.

- Jest mi przykro i naprawdę przepraszam kibiców. Dali mi i drużynie wsparcie. Z całym szacunkiem, kiedy przegrywasz mecz z czwartoligowcem, to nie możemy mówić o słabej postawie bramkarza. Chodzi o wszystko, o to jak podchodzimy do rozgrywek. Wiemy, że w tym momencie ludzie będą zwracać uwagę na wszystko i każdy detal będzie ważny. Coś musi się zmienić, ale nie mogę nagle zmienić 22 zawodników. Myślę, że to przesada. W tej chwili musimy skupić się na weekendzie, a potem będziemy mieli czas na przemyślenia - powiedział portugalski szkoleniowiec.

To trzeci mecz z rzędu jego zespołu bez wygranej w tym sezonie. Wcześniej Manchester United w lidze przegrał u siebie z Arsenalem 0:1 i zremisował na wyjeździe z Fulham 1:1.

Manchester United w sobotę w 3. kolejce Premier League podejmie Burnley. Początek meczu o godz. 16.

