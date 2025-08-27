Wykładają miliony za gwiazdę Flicka. To może być oferta nie do odrzucenia

Zbliża się koniec letniego okienka transferowego, a FC Barcelona ciągle ma problem z rejestracją nowych zawodników. Żeby uprawnić do gry w La Liga m.in. Wojciecha Szczęsnego czy Gerarda Martina, to Katalończycy muszą kogoś sprzedać, żeby zrobić miejsce w limicie płacowym w ramach finansowego fair play. Pomóc w tym może Chelsea, która zagięła parol na jednego z pomocników FC Barcelony.

Fermin Lopez nową gwiazdą Chelsea? Czasu na transfer nie ma dużo

O kogo chodzi? O Fermina Lopeza, którego sprzedaż mogłaby rozwiązać problemy finansowe Barcelony w tym okienku transferowym. Kataloński "Sport" poinformował, że angielski klub jest mu skłonny zaoferować zarobki na poziomie 15 milionów euro brutto za sezon. W Barcelonie pomocnik zarabia sześć milionów, więc różnica jest ogromna. Gazeta dodała, że na transfer Lopeza naciska trener Chelsea Enzo Maresca.

Chelsea ma zaoferować za piłkarza 58 milionów euro, ale Barcelona chce rozpocząć rozmowy od pułapu 70 milionów. "Barca zakładała już, że nie dokona dużej sprzedaży, a Hansi Flick jako pierwszy powiedział, że nie chce, aby Fermin odszedł z klubu. Oferta Chelsea może być jednak nie do odrzucenia dla wszystkich stron" - czytamy. Dodano, że sam piłkarz nie miał zamiaru opuszczać Barcelony, ale oferta Chelsea bardzo go zaskoczyła. A czasu do namysłu nie ma dużo, bo okienko transferowe zamyka się 1 września.

Fermin Lopez dotychczas rozegrał dla FC Barcelony 89 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 11 asyst. Kontrakt 22-latka z klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

