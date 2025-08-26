Kiwior odejdzie z Arsenalu? Klub otrzymał "oficjalną ofertę"!

Sytuacja Jakuba Kiwiora w Arsenalu jest bardzo trudna. Choć mówi się, że Mikel Arteta ma go cenić, to znów jest zawodnikiem rotacyjnym, bo albo siedzi na ławce jak z Leeds, albo wcale nie łapie się do składu - tak było przeciwko Manchesterowi United.

FC Porto nie odpuszcza. "Arsenal właśnie otrzymał oficjalną ofertę"

Jakub Kiwior swoją postawą pod koniec ubiegłego sezonu sprawił, że czołowe kluby z innych lig ponownie zaczęły się interesować. Najaktywniejsze jest jednak FC Porto, które przecież sprowadziło kilku defensorów tego lata, w tym Jana Bednarka z Southampton. Niedawno Fabrizio Romano donosił, że portugalski klub "kontynuuje rozmowy w sprawie Jakuba Kiwiora". Mimo odrzucenia przez Arsenal ich oferty w lipcu to wciąż mają próbować dogadać się ws. transferu utalentowanego Polaka.

Włoski dziennikarz relacjonował, że oferta ma nadejść jeszcze w tym tygodniu i... najwyraźniej to się stało. W swoim najnowszym wpisie z wtorku 26 sierpnia oświadczył, że Portugalczycy wystosowali kolejną ofertę za Polaka. "Arsenal właśnie otrzymał oficjalną ofertę FC Porto dotyczącą Jakuba Kiwiora. Kwota przekracza 25 mln euro wraz z dodatkami, obejmuje wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Kiwior wyraził już zgodę na przejście do Porto, Arsenal negocjuje szczegóły oferty".

Arsenal szuka następcy Jakuba Kiwiora

Jak się okazuje, Arsenal przygotowywał się na taką ewentualność, że Kiwior może odejść i szuka jego następcy. Według dziennikarza Davida Ornsteina "Arsenal pracuje nad pozyskaniem Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen" - czytamy.

"23-letni obrońca poinformował Bayer Leverkusen o chęci odejścia i stawia Arsena ponad innymi. Trwają prace nad tym, aby kwota transferu była bardziej realistyczna niż klauzula 60 mln euro" - dodał.

Kiwior i Hincapie to piłkarze o podobnym profilu - są lewonożni oraz potrafią grać w formacjach z trzema stoperami i w czwórce w defensywie. "Przy czym Ekwadorczyk jest o pięć centymetrów niższy od Polaka, za to o dwa lata młodszy" - przypominał jakiś czas temu Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

