Kiwior odejdzie z Arsenalu? Klub otrzymał "oficjalną ofertę"!

Sytuacja Jakuba Kiwiora w Arsenalu jest bardzo trudna. Choć mówi się, że Mikel Arteta ma go cenić, to znów jest zawodnikiem rotacyjnym, bo albo siedzi na ławce jak z Leeds, albo wcale nie łapie się do składu - tak było przeciwko Manchesterowi United.
Jakub Kiwior swoją postawą pod koniec ubiegłego sezonu sprawił, że czołowe kluby z innych lig ponownie zaczęły się interesować. Najaktywniejsze jest jednak FC Porto, które przecież sprowadziło kilku defensorów tego lata, w tym Jana Bednarka z Southampton. Niedawno Fabrizio Romano donosił, że portugalski klub "kontynuuje rozmowy w sprawie Jakuba Kiwiora". Mimo odrzucenia przez Arsenal ich oferty w lipcu to wciąż mają próbować dogadać się ws. transferu utalentowanego Polaka.
Włoski dziennikarz relacjonował, że oferta ma nadejść jeszcze w tym tygodniu i... najwyraźniej to się stało. W swoim najnowszym wpisie z wtorku 26 sierpnia oświadczył, że Portugalczycy wystosowali kolejną ofertę za Polaka. "Arsenal właśnie otrzymał oficjalną ofertę FC Porto dotyczącą Jakuba Kiwiora. Kwota przekracza 25 mln euro wraz z dodatkami, obejmuje wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Kiwior wyraził już zgodę na przejście do Porto, Arsenal negocjuje szczegóły oferty".
Jak się okazuje, Arsenal przygotowywał się na taką ewentualność, że Kiwior może odejść i szuka jego następcy. Według dziennikarza Davida Ornsteina "Arsenal pracuje nad pozyskaniem Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen" - czytamy.
"23-letni obrońca poinformował Bayer Leverkusen o chęci odejścia i stawia Arsena ponad innymi. Trwają prace nad tym, aby kwota transferu była bardziej realistyczna niż klauzula 60 mln euro" - dodał.
Zobacz też: Kiwior może zostać w Premier League? Klub wyraził zainteresowanie
Kiwior i Hincapie to piłkarze o podobnym profilu - są lewonożni oraz potrafią grać w formacjach z trzema stoperami i w czwórce w defensywie. "Przy czym Ekwadorczyk jest o pięć centymetrów niższy od Polaka, za to o dwa lata młodszy" - przypominał jakiś czas temu Hubert Rybkowski ze Sport.pl.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!