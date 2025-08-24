Transferowa bomba. Gwiazdor PSG dogadał się z Manchesterem City

Latem 2021 roku Gianlugi Donnarumma trafił do PSG po tym, jak wygasł jego kontrakt z AC Milanem. Włoski bramkarz był wtedy bohaterem bombastycznego okienka transferowego paryżan, gdyż dołączył do klubu w tym samym czasie, co Sergio Ramos, Lionel Messi czy Nuno Mendes. Jego umowa z PSG wygasa w czerwcu przyszłego roku, a negocjacje ws. przedłużenia stanęły w martwym punkcie.

Gianlugi Donnarumma coraz bliżej odejścia z PSG

To sprawiło, że władze PSG były bezlitosne i odsunęły zawodnika od składu. Z tego powodu nie zagrał w meczu o Superpuchar Europy z Tottenhamem (2:2, 4-3 w rzutach karnych) oraz dwóch pierwszych kolejkach Ligue 1. Pierwszym bramkarzem został Lucas Chevalier.

Dlatego też Donnarumma został wystawiony na sprzedaż, żeby cokolwiek na nim zarobić przed wygaśnięciem kontraktu. Chętny? Inny klub napędzony petrodolarami - Manchester City. "Gigio Donnarumma uzgodnił warunki osobistego kontraktu z Manchesterem City, chcąc dołączyć do Pepa Guardioli. Trwają również negocjacje pomiędzy Man City i PSG. Kwota transferu będzie niższa od początkowej kwoty 50 mln euro. Umowa nadal zależy od odejścia Edersona tego lata, którym nadal jest zainteresowane Galatasaray" - poinformował w niedzielę Fabrizio Romano.

Przez cztery lata Gianluigi Donnaruma rozegrał dla PSG 161 spotkań, w których wpuścił 156 bramek i zanotował 56 czystych kont. Wygrał cztery mistrzostwa, dwa Puchary i trzy Superpuchary Francji oraz Ligę Mistrzów.