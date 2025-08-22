Sensacyjne wieści z Premier League. Tego nikt się nie spodziewał

W inaugurującej kolejce nowego sezonu Premier League Nottingham Forest tak jakby chciało pokazać, że poprzedni sezon nie był przypadkiem. Ekipa ze środkowej Anglii bez żadnych problemów ograła na własnym stadionie Brentford 3:1 i dopisała do swojego dorobku pierwsze trzy punkty. Kompletnie niewidoczny w ekipie Nuno Espirito Santo był brak Anthony'ego Elangi, który latem opuścił klub na rzecz Newcastle United.

Nottingham Forest podejmie szokującą decyzję?

W sezonie 2025/2026 Nottingham Forest czeka nie tylko rywalizacja w Premier League, ale i Europie. Ekipa, która w 2022 roku nawet nie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, zapewniła sobie kilka miesięcy temu udział w Lidze Europy. Władze klubu zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji potrzebują zadbać o szerokość składu. Do ekipy Espirito Santo dołączyli już tacy zawodnicy jak Omari Hutchinson, Dan Ndoye, Arnaud Kalimuendo, James McAtee, Igor Jesus czy Douglas Luiz.

Bardzo jednak możliwe, że wkrótce dojdzie też do zmiany na stanowisku trenera. Jak donosi Matteo Moretto: klub rozważa zwolnienie Nuno Espirito Santo. - Powodem są napięcia między właścicielami oraz portugalskim trenerem, wynikające również z pewnych transferów dokonanych w trakcie okna transferowego - przekazał dziennikarz. Dodał przy tym, że 51-latek tydzień temu publicznie skrytykował działania Nottingham Forest na rynku transferowym.

Możemy spekulować, że Portugalczyk nie otrzymał dokładnie takich zawodników, jakich oczekiwał. Mogło nie spodobać mu się też to, że klub nie spieszył się z transferami - większość wspomnianych graczy dołączyła do Nottingham Forest niedawno, a nie na początku okresu przygotowawczego. Pewne jest za to, że Nuno Espirito Santo jest uważany w Premier League za świetnego fachowca, za którym stoją wyniki, więc jego zwolnienie byłoby w Anglii niemałym szokiem.