"Mateusz" Cash może zmienić klub! Sensacyjne doniesienia

Niedawno wróciła Premier League. Po pierwszej kolejce na pierwszym miejscu plasuje się Manchester City, który pokonał 4:0 Wolverhampton. Broniący tytułu Liverpool rzutem na taśmę pokonał Bournemouth po emocjonującej końcówce, gdzie strzelali Chiesa i Salah. Przed startem sezonu do Premier League przybyło wielu nowych zawodników. Liverpool wzmocnili Florian Wirtz i Hugo Ekitike za 125 i 95 mln euro. Do Manchesteru United przeniósł się Benjamin Sesko za 76,5 mln euro, a najgorętsze nazwisko letniego okienka transferowego - Viktor Gyokeres wybrał Arsenal, do którego przeniósł się za 65,8 mln euro.

"Mateusz" Cash może odejść z Aston Villi

W związku z powrotem ligi TNT Sports przygotowało filmik z poprawną wymową nazwisk piłkarzy. Nie było w nich tylko nowych nabytków, ale też stali gracze Premier League, tacy jak np. Matty Cash, który od 2020 roku gra dla Aston Villi. Reprezentant Polski dość niespodziewanie zdecydował się, by przedstawić się po... polsku. Na nagraniu widzimy, jak prawy obrońca Aston Villi przedstawia się "Mateusz Cash". Piłkarz się zaśmiał i dodał, że "żartuje".

Jak się okazuje, jeszcze w letnim okienku transferowym Matty Cash może wrócić na "stare śmieci". Według najnowszych doniesień "The Athletic" - jego były klub Nottingham Forest rozważa możliwość ściągnięcia swojego byłego piłkarza. "Klub Nottingham Forest rozważa możliwość ponownego podpisania kontraktu z prawym obrońcą Aston Villi, Mattym Cashem" - czytamy.

Klub interesuje się także utalentowanym piłkarzem Manchesteru City. "28-latek jest jednym z faworytów Forest, który chce wzmocnić prawą stronę obrony. Klub zabiega również o pozyskanie Rico Lewisa z Manchesteru City" - czytamy.

Według brytyjskich dziennikarzy Aston Villa nie otrzymała jeszcze formalnej propozycji. Ponadto w klubie rozważano przedłużenie umowy z Polakiem. Jego obecny kontrakt wygasa w 2027 roku.

Problemy finansowe Aston Villi

Klub musi pamiętać o problemach finansowych, przez które ich aktywność transferowa została ograniczona. "Squad Cost Ratio UEFA (SCR), która stanowi, że klub może przeznaczyć na pensje zawodników maksymalnie 71 proc. całkowitych przychodów. Villa musiała o tym pamiętać, ponieważ wcześniej wskaźnik płac wynosił 91 proc." - czytamy w "The Athletic".

W związku z tym klub pożegnał się m.in. z Jacobem Ramseyem, który odszedł do Newcastle. Wytransferowani zostali także Leander Dendoncker do Realu Oviedo i Leon Bailey, który został wypożyczony do AS Romy.

Kariera Matty'ego Casha

Matty Cash rozpoczynał swoją seniorską karierę w Nottingham Forest. Rozegrał w sumie dla tego klubu 141 meczów, w których strzelił 13 goli i dołożył 14 asyst. W 2020 roku defensor przeniósł się do Aston Villi.

Występuje on także w reprezentacji Polski od 2021 roku. Do tej pory rozegrał 19 meczów i strzelił dwa gole. Był on wielokrotnie krytykowany przez część kibiców, że nie mówi w języku polskim. Może to nagranie sprawi, że część fanów Biało-Czerwonych zmieni do niego nastawienie.

W meczu I kolejki Premier League Aston Villa zremisowała z Newcastle. Matty Cash rozegrał pełne 90. minut. Cała drużyna musiała napracować się w defensywie, gdyż od 66. minuty drużyna grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Konsy.