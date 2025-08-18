Kiwior może zostać w Premier League? Klub wyraził zainteresowanie

Jakub Kiwior w poprzednim sezonie miał jeden świetny okres. Kiedy kontuzji doznał Gabriel, był przez kilka meczów podstawowym zawodnikiem Arsenalu. I spisywał się bardzo dobrze - chociażby w starciach z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Kiedy jednak Brazylijczyk wrócił do gry, Polak ponownie stał się rezerwowym. Jego szansa na przedarcie się do jedenastki wicemistrza Anglii jest niemal zerowa i widocznie przeszkadza to reprezentantowi Polski.

Jakub Kiwior odejdzie z Arsenalu? Te kluby są zainteresowane

W ostatnich tygodniach polski stoper był łączony m.in. z klubami Serie A, a także FC Porto - z którym umowę niedawno podpisał Jan Bednarek. Dotychczas media nie informowały jednak o żadnych konkretach i trudno powiedzieć, do jakiego zespołu jest Kiwiorowi najbliżej. Problemem przy jego transferze podobno mają być wysokie wymagania finansowe Arsenalu, który nie wyobraża sobie sprzedawać utalentowanego piłkarza za mniej niż 25 mln euro (niektóre źródła mówiły nawet o 30).

Ostatnio natomiast pojawiły się pogłoski o tym, że Kiwior wzbudza spore zainteresowanie też wewnątrz angielskich rozgrywek. Potwierdza je Ed Aarons z "The Guardian". Okazuje się jednak, że sam Polak... wolałby odejść z Premier League. - Z tego co rozumiem, Jakub Kiwior preferuje dołączenie do drużyny z zagranicy, niż pozostanie w Anglii. FC Porto negocjuje z Arsenalem w sprawie wypożyczenia polskiego obrońcy, a zainteresowane nim jest też Crystal Palace - podsumował dziennikarz.

Jakub Kiwior do Arsenalu dołączył w 2023 roku. Dotychczas w jego barwach rozegrał 68 meczów. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Spezii Calcio.