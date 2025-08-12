Gwiazdor za 100 milionów opuszcza Manchester City! Ależ zjazd

Jack Grealish może pochwalić się ciekawą karierą. Jako nastolatek reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Irlandii, ale ostatecznie zdecydował się na grę w kadrze Anglii. Reputację na boiskach Premier League zyskiwał stopniowo i stosunkowo powoli, aż w okolicach 2020 roku stał się jednym z najbardziej pożądanych graczy w całej lidze. Media łączyły go z wieloma gigantami, ale najskuteczniejszy w negocjacjach z klubem Grealisha okazał się Manchester City, który zapłacił za niego 100 milionów funtów, co było wówczas rekordową kwotą za angielskiego piłkarza.
Piłkarz Manchesteru City zmienił klub. Czy Grealish odbuduje karierę w Evertonie?
Jako zawodnik Manchesteru City Anglik miał niezłe momenty, ale zdecydowanie nie robił już szału. Niektórzy kibice obwiniali za to Pepa Guardiolę - który miał zmienić Grealisha w gracza "systemowego", skupionego na doprowadzeniu piłki pod pole karne i oddaniu jej lepiej ustawionym kolegom. Kiedy jeszcze w barwach Aston Villi skrzydłowy chętniej decydował się na dryblingi i niekonwencjonalne rozegrania akcji.
Co jednak ciekawe, Grealish i tak grał w City regularnie. Zmieniło się to dopiero w poprzednim sezonie, kiedy już głównie siedział na ławce rezerwowych. Wraz z transferami Savinho oraz Jeremiego Doku, a także Rayana Cherkiego w tegoroczne lato, stało się jasne, że Anglik nie ma już czego szukać w ekipie Pepa Guardioli. We wtorek pojawiła się informacja, że uda się na roczne wypożyczenia do Evertonu.
W tym klubie 29-latek będzie występował z numerem "18". Jak zdążył podkreślić - to hołd dla Wayne'a Rooneya oraz Paula Gascoigne'a, jego ulubionych zawodników z przeszłości. - Kiedy tylko dowiedziałem się, że transfer się domyka, spojrzałem, czy ten numer nie jest wolny. To był dla mnie perfekcyjny wybór, nie wyobrażałbym sobie zdecydować się na żaden inny - powiedział Grealish dla klubowych mediów.
Trzeba jednak podkreślić, że Grealish zanotował sportowy zjazd. Everton ostatni raz w europejskich pucharach grał w 2018 roku, a od tamtego czasu ma reputację "ligowego średniaka", często ocierającego się o strefę spadkową Premier League. Zobaczymy jednak, czy w jego barwach angielski skrzydłowy będzie błyszczał tak jak jeszcze kilku sezonów temu.
