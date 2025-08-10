Salah nie wytrzymał. Tak odpowiedział UEFA. 76 milionów wyświetleń

Mohamed Salah nie należy do piłkarzy szczególnie aktywnie udzielających się w social mediach. Co prawda regularnie wrzuca zdjęcia z treningów, meczów, a czasem nawet wakacji, ale raczej nie wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami. W sobotę 33-latek postanowił jednak zrobić wyjątek - odpowiedział na post UEFA na portalu "X", w którym widocznie brakowało transparentności.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Mohamed Salah nie wytrzymał. Uderzył w stronę UEFA

Piłkarska organizacja w piątek "oddała hołd" zasłużonemu piłkarzowi, który zginął w wieku 41 lat. "Żegnamy Sulemaina al-Obieda, Palestyńskiego Pele. Talent, który dawał nadzieje niezliczonym dzieciom, nawet w najmroczniejszych czasach" - mogliśmy przeczytać na profilu "X" UEFA.

Następnego dnia na post międzynarodowej organizacji zareagował piłkarz Liverpoolu. "Czy możecie powiedzieć nam, jak on zginął, gdzie i dlaczego?" - napisał Salah. Jego wiadomość zdążyła już zebrać 76 milionów wyświetleń, a także milion polubień i setki tysięcy podań dalej na platformie "X". 33-latek został też pochwalony przez tysiące kibiców, którzy podkreślali, że zadał dobre i ważne pytanie.

ZOBACZ TEŻ: Salah wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nawet się nie zawahał

Jak podała Palestyńska Federacja Piłkarska: Suleiman Al-Obeid zginął w trakcie czekania na pomoc medyczną, wskutek działań sił zbrojnych Izraela i to właśnie brak tej informacji oburzył Salaha. 41-latek miał żonę, a także piątkę dzieci. W trakcie kariery piłkarskiej grał na pozycji napastnika lub skrzydłowego. Wystąpił w 24 meczach dla reprezentacji Palestyny, która od 1998 roku bierze udział w rozgrywkach FIFA.