Wielki transfer Canal+ staje się faktem! Powrót po latach

Premier League na wyłączność przez trzy najbliższe lata, 380 meczów w sezonie, trzy programy poświęcone najlepszej lidze świata - to wszystko sprawiło, że Canal+ musiał mocniej zasilić swoją piłkarską redakcję. Skorzystał z ekspertów dobrze znanych i sprawdzonych. Według naszych informacji jedną z niespodzianek dla fanów angielskiej piłki ma być powrót Andrzeja Twarowskiego.

Ćwierć wieku w Canal+ i kolejny powrót

Twarowski to dziennikarz, który z Canal+ związany był przez ponad 25 lat. Na sportowych antenach telewizji widać i słychać go było niemal od początku funkcjonowania stacji w Polsce. W którymś momencie zrobił sobie przerwę na internetowe radio Zapinamy Pasy. Kiedy Viaplay przejął jednak od Canal+ Premier League, nawiązał współpracę ze skandynawską platformą i pracował w niej aż do wycofania Viaplay z Polski. Od jakiegoś czasu pojawia się też w programach sportowych Kanału Zero.

Według naszych informacji Twarowski rozmawiał o powrocie do Canal+ od pewnego czasu. Chodzi nie tylko o współpracę w komentowaniu meczów ligi angielskiej, ale też udział w programach, których nadawca w weekend planuje aż trzy. Na antenę Canal+ ma wrócić Gorączka Piłkarskiej Soboty. Przy okazji najważniejszych niedzielnych spotkań będzie prezentowany Super Sunday, a w poniedziałki widzowie będą mogli oglądać "Jej Wysokość Premier League". To ten magazyn Twarowski prowadził najczęściej przed odejściem z Canal+.

Powrót Twarowskiego to niejedyne wzmocnienie stacji. Nadawca poinformował, że znów współpracować będzie z Przemysławem Pełką (również głównie przy Premier League) oraz Jarosławem Kolińskim, który też już niegdyś współpracował z Canal+.

Szczegóły dotyczące ekspertów i komentatorów powinny być zaprezentowane na konferencji prasowej przed sezonem. Ten rusza 15 sierpnia. Mecze Premier League będą pokazywane w stacjach Canal+ Extra, który należy do pakietu Super Sport. Już w pierwszej kolejce na widzów czeka m.in. starcie Manchesteru United z Arsenalem (niedziela 17 sierpnia, godz. 17:30)

Canal+ nabył wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań Premier League na terenie Polski w sezonach 2025/26, 2026/27 i 2027/28.