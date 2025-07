To nie żart. Tak obecnie wygląda Pep Guardiola. "Widać, że rozwiedziony"

Pep Guardiola od wielu lat jest na świeczniku. W końcu po imponującej karierze piłkarskiej został jeszcze bardziej utytułowanym trenerem i z sukcesami pracował w FC Barcelonie (2008-2012), Bayernie Monachium (2013-2016) oraz Manchesterze City (2016-obecnie). Dlatego też wielu osobom trudno przejść obojętnie wobec zmian w jego wyglądzie.

Pep Guardiola zdecydował się na zmianę. Tak teraz wygląda

Hiszpan od lat nosił brodę, ale to już przeszłość. Po sieci krążą zdjęcia, na których widać jego metamorfozę. Otóż zdecydował się on zgolić większość zarostu i aktualnie ma tylko wąsy. Niektórzy mogliby wręcz go nie rozpoznać.

Oczywiście nie mogło zabraknąć licznych komentarzy ze strony kibiców. "Wygląda inaczej i radośniej", "Premier League powinna drżeć", "będzie miał najlepszy sezon w karierze", "ten nowy wygląd jest zabawny", "w tym sezonie pojawi się mnóstwo memów" - czytamy.

Poruszenie wokół zmiany wyglądu Pepa Guardioli. Nawiązał do głośnego rozstania

Jeden z użytkowników poszedł o krok dalej. "Widać, że człowiek jest rozwiedziony" - napisał, nawiązując do rozstania Guardioli z małżonką Cristiną Serrą, co nastąpiło pod koniec zeszłego roku (po 30 latach związku). Choć należy zaznaczyć, że nie ma żadnego potwierdzenia rozwodu pary (ślub wzięli w 2014 r.).

Niedługo Pep Guardiola będzie miał okazję zaprezentować nowy wizerunek w warunkach meczowych. Prowadzony przez niego Manchester City w poniedziałek 28 lipca rozpoczął przedsezonowe przygotowania. Na razie potwierdzono jeden sparing - 9 sierpnia angielski zespół zagra z Palermo.