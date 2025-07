Była 20:01, gdy Arsenal odpalił bombę. Oto największy transfer sezonu!

Viktor Gyokeres od początku letniego okienka transferowego wzbudzał ogromne zainteresowanie. Po tym jak w zeszłym sezonie strzelił aż 54 gole w 52 meczach dla Sportingu Lizbona, było niemal jasne, że latem trafi do jednego z europejskich gigantów. We wtorek włoski dziennikarz Fabrizio Romano informował, że reprezentant Szwecji porozumiał się już z Arsenalem i to był jedyny klub, z którym chciał rozmawiać. Informacje te właśnie się potwierdziły.

To już pewne! Viktor Gyokeres podpisał kontrakt z Arsenalem. "Nie mogę się doczekać"

W sobotę dokładnie o godz. 20:01 Arsenal zamieścił na portalu X wpis, w którym oficjalnie potwierdził sprowadzenie Gyokeresa. - Tu musisz być. Viktor Gyokeres jest Kanonierem - zakomunikowano krótko.

Tym samym stało się jasne, że piłkarz oficjalnie podpisał kontrakt. Jak poinformowała brytyjska stacja Sky Sports, z klubem związał się pięcioletnią umową, a Arsenal zapłaci za niego Sportingowi aż 55 mln funtów plus 8,7 mln w formie bonusów. - Chcę być częścią tego klubu i strzelać gole w tym stroju i z tym herbem na oczach wszystkich kibiców. Nie mogę się doczekać. To będzie niesamowite uczucie - powiedział sam Gyokeres w rozmowie z klubowymi mediami.

Wielki transfer Arsenalu. Rozbili bank. "Jesteśmy niezwykle zadowoleni"

Jak przekazał Arsenal na swojej stronie internetowej nowy napastnik będzie nosił koszulkę z numerem 14 i od razu dołączy do drużyny podczas przedsezonowego tournée w Azji. - Jesteśmy niezwykle zadowoleni z doskonałej umowy, którą zawarliśmy, sprowadzając Viktora Gyokeresa do klubu. Viktor to wyjątkowy talent, który konsekwentnie udowadniał, że posiada cechy i zwycięską mentalność niezbędne dla środkowego napastnika najwyższej klasy. Jego fizyczność, inteligencja i etyka pracy sprawiają, że idealnie pasuje do naszej wizji - powiedział dyrektor sportowy Andrea Berta.

Dla Gyokeresa będzie to powrót na angielskie boiska po dwóch latach przerwy. Do 2023 r. był zawodnikiem tamtejszego Coventry City. Wcześniej występował również w Brighton i Swansea City.