Ależ wieści ws. Bednarka. "Transfer jest na horyzoncie"

Jan Bednarek przez lata miał renomę solidnego obrońcy na poziomie Premier League, ale ostatnie parę sezonów było w jego wykonaniu wyraźnie gorsze. W rozgrywkach 2022/2023 Southampton wypożyczyło Polaka do Aston Villi, gdzie nie zrobił furory, a parę miesięcy temu z hukiem spadł z angielskim zespołem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnio coraz więcej się mówiło, że Polak nie będzie kontynuował kariery w klubie, którego zawodnikiem został jeszcze w 2017 roku.

Gdzie zagra Jan Bednarek? Jeden kierunek odpada

W tym tygodniu turecki dziennik "Karadeniz Gazete" doniósł, że Bednarek wkrótce zostanie zawodnikiem Trabzonsporu, a więc klubu, który w przeszłości miał w składzie wielu polskich piłkarzy. Możemy tutaj wymienić Arkadiusza Głowackiego, Pawła Brożka, Adriana Mierzejewskiego czy Tymoteusza Puchacza. Obecnie zresztą na celowniku ekipy z Turcji ma znajdować się też Kacper Kozłowski.

Temat przejścia Bednarka do Trabzonsporu zbadał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według jego informacji 29-latek nie pali się do gry w Turcji.

- Jest to zainteresowanie Trabzonsporu. Natomiast z tego co wiem, nie jest to opcja brana pod uwagę przez Bednarka. Będzie coś lepszego. Toczą się rozmowy, raczej to będą ligi TOP 5. Nie mam tutaj nazw. [...] Transfer jest na horyzoncie, ale niekoniecznie do Trabzonsporu i Turcji. To będzie raczej zachodnia Europa - zakończył Włodarczyk w programie "Okno Transferowe".

Jan Bednarek to wychowanek Lecha Poznań, w barwach którego przeszedł przez szczeble juniorskie, a także zadebiutował w Ekstraklasie. Poza licznymi występami w Premier League, przez lata bronił też barw seniorskiej reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi wystąpił w 69 meczach.