Liverpool się nie zatrzymuje. Transferowy hit za blisko 80 milionów!

Liverpool w nowym sezonie będzie chciał nawiązać do minionej kampanii, w której wywalczył mistrzostwo kraju. Zespół Arne Slota nie próżnuje na rynku transferowym. Wzmocniona została także ofensywa. Holenderski trener będzie miał do dyspozycji jednego z najbardziej utalentowanych napastników w Europie. Posiłki przychodzą z Niemiec.

Wielki transfer Liverpoolu. 80 milionów za talent

"Klub Liverpool FC osiągnął porozumienie w sprawie transferu napastnika Eintrachtu Frankfurt Hugo Ekitike. 23-latek pomyślnie przeszedł badania medyczne i uzgodnił personalne warunki z klubem The Reds, co pozwoli mu polecieć do Hongkongu, aby dołączyć do swoich nowych kolegów z drużyny podczas przedsezonowego tournee po Azji pod koniec tego tygodnia" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Liverpoolu.

Dla klubu z Anfield Road to już piąty przychodzący transfer tego lata. Arne Slot otrzymał także nowego bramkarza, którym jest Giorgi Mamardaszwili, prawego obrońcę - Jeremiego Frimponga, lewego obrońcę - Milosa Kerkeza i ofensywnego pomocnika - Floriana Wirtza.

Według doniesień Bena Jacobsa Liverpoolczycy za transfer zapłacą 69 milionów funtów podstawowej opłaty i 10 milionów bonusów.

Ekitike w 64 meczach dla Eintrachtu zdobył 26 goli. Przed dołączeniem do niemieckiego klubu grał w rodzimej Francji - występując w Stade de Reims i PSG. Szansa na oficjalny debiut napastnika już 10 sierpnia. Wówczas Liverpool - jako mistrz Anglii - zagra ze zdobywcą Pucharu Anglii - Crystal Palace - o triumf w Tarczy Wspólnoty. Niecały tydzień później, 15 sierpnia, już w lidze - Liverpool zmierzy się z Bournemouth.