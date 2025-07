Polak w składzie Liverpoolu! To nie żart

Liverpool bardzo poważnie przygotowuje się do sezonu 2025/26, w którym będzie bronił mistrzostwa Anglii. Klub z Anfield Road jest bardzo aktywny na rynku transferowym i już do tej pory wydał ponad 200 mln euro na sprowadzenie Floriana Wirtza i Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen oraz Milosa Kerkeza z Bournemouth. Przed rokiem klub zapewnił też sobie transfer Giorgiego Mamardaszwilego z Valencii, a obecnie dopina jeszcze pozyskanie Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurt.

13 lipca drużyna Arne Slota ograła na wyjeździe Preston North End 3:1 w pierwszym letnim sparingu. W niedzielę mistrzowie Anglii za zamkniętymi drzwiami wygrali też 5:0 ze Stoke City. Niedługo później piłkarze i sztab Slota byli już w samolocie, którym udali się do Hongkongu.

Tam odbędzie się pierwsza część azjatyckiego tournee Liverpoolu. Tam w sobotę o 13:30 polskiego czasu mistrzowie Anglii zagrają towarzyskie spotkanie z Milanem. Później drużyna przeniesie się do Japonii, gdzie 30 lipca zagra jeszcze sparing z Yokohama Marinos.

Polak w kadrze Liverpoolu na azjatyckie tournee

W kadrze Liverpoolu na azjatyckie tournee znaleźli się wszyscy nowi piłkarze oraz największe gwiazdy drużyny: Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker czy Alexis Mac Allister. Na dwa mecze towarzyskie z drużyną poleciał też Kornel Miściur.

To 18-letni polski bramkarz, który urodził się w angielskim Scarborough. Miściur do Liverpoolu trafił na początku 2023 r. z akademii Hull City. Do tej pory 18-latek grał jedynie w drużynach młodzieżowych klubu z Anfield Road, a teraz jego możliwościom przyjrzy się też Slot.

Polakowi może być jednak trudno o debiut w pierwszej drużynie. Na azjatyckie tournee - poza Alissonem i Mamardaszwilim - polecieli też 28-letni Freddie Woodman oraz osiem lat młodszy Węgier Armin Pesci, którzy wystąpili w niedawnych sparingach Liverpoolu. Pierwszy zagrał w drugiej połowie meczu z Preston North End, a Pesci w drugiej połowie spotkania ze Stoke.