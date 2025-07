Media: Guardiola może stracić kolejną gwiazdę. Sensacyjny transfer

Manchester City jest aktywny na rynku transferowym i do tej pory ściągnął już między innymi Tijjaniego Reijndersa oraz Rayana Cherkiego. Ekipę opuścił jednak również jeden z kluczowych zawodników ostatnich lat - Kevin De Bruyne. Belg przeniósł się do Napoli. Okazuje się, że już wkrótce z zespołem może pożegnać się kolejny ważny piłkarz.

Ederson blisko odejścia z Manchesteru City. Ma trafić do Galatasaray

Mowa o Edersonie. Brazylijczyk występuje w Manchesterze City od 2017 roku i przez lata był jednym z najlepszych bramkarzy w Premier League. Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku, a sam zawodnik w ubiegłym sezonie zaliczył spadek formy. Z tego powodu coraz więcej mówi się o jego odejściu. Jak przekazał Yagiz Sabuncuoglu, bardzo blisko pozyskania Edersona jest Galatasaray, czyli mistrz Turcji.

Zdaniem dziennikarza ekipa złożyła już ofertę Manchesterowi City w wysokości trzech milionów euro, a sam zawodnik ustalił już warunki kontraktu z Turkami, którzy kontynuują negocjacje z klubem. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę wytypowała już nawet następcę Edersona. Ma być nim James Trafford z Burnley.

Ederson w ciągu ośmiu lat w Manchesterze City rozegrał łącznie 372 mecze. W tym czasie wygrał między innymi sześć tytułów mistrza Anglii i Ligę Mistrzów. W 2023 roku sięgnął z klubem po potrójną koronę. Ederson jest także reprezentantem Brazylii. W narodowych barwach ma na koncie 29 meczów.

Manchester City ma za sobą nieudany sezon. Ekipa Pepa Guardioli miała bić się o mistrzostwo Anglii, a w rzeczywistości do ostatniej kolejki drżała o awans do Ligi Mistrzów. Finalnie zdołała zakwalifikować się do tych elitarnych rozgrywek dzięki zwycięstwu 2:0 z Fulham w ostatnim meczu. Zmagania zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 71 punktów. Drużyna zawiodła także na Klubowych Mistrzostwach Świata, z których pożegnała się w 1/8 finału po porażce z Al-Hilal.