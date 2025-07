Były piłkarz Radomiaka podbija Londyn. Anglicy zachwyceni: "Prawdziwy potwór"

W drugiej części sezonu 23/24 Luka Vusković był wypożyczony z Hajduka Split do Radomiaka Radom. Chorwat pokazał się w Ekstraklasie z dobrej strony, strzelając trzy gole i notując jedną asystę w czternastu meczach. O Vuskoviciu było też głośno ze względu na to, że Tottenham wydał na niego 11 mln euro. - W Polsce nauczyłem się bycia bardziej skupionym. Najlepiej będę pamiętał wygrany 3:0 mecz z Legią i swoją bramkę - mówił Vusković w rozmowie z TVP Sport. W poprzednim sezonie defensor był wypożyczony do belgijskiego Westerlo, a teraz gra już dla Tottenhamu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Ależ wejście Vuskovicia do Tottenhamu. "Ten chłopak jest niesamowity"

Vusković rozpoczął sparing między Tottenhamem a trzecioligowym Reading na ławce rezerwowych. Po 45 minutach był bezbramkowy remis, a Thomas Frank dokonał zmian w przerwie. Na boisku pojawił się m.in. Vusković. Chorwat znakomicie wszedł w mecz, bo w 49. minucie zgrał piłkę głową pod bramkę Reading, a tam Will Lankshear pokonał bramkarza rywali. Chorwat mógł więc zapisać sobie asystę. Cztery minuty później było już 2:0 dla Tottenhamu.

Mohammed Kudus utrzymał piłkę w polu karnym Reading i podał ją do Vuskovicia, wbiegającego w to miejsce. Vusković popisał się świetnym wykończeniem, bo uderzył piłkę płasko, w kierunku dalszego słupka. Później Vusković uratował Tottenham, wybijając piłkę z linii. "Ten chłopak jest niesamowity" - pisał profil "Croatian Football" na portalu X.

"To jeden ze sposobów, żeby się przedstawić" - napisał oficjalny profil Tottenhamu, publikując zdjęcia Vuskovicia po strzelonym golu. "Vusković wygląda na świetnego piłkarza", "Vusković to tytan", "Vusković jest tak dobry jak Bobby Moore (legendarny angielski obrońca - red.), "prawdziwy potwór", "Vusković jest niemożliwy", "rywale nie są na niego gotowi" - czytamy w komentarzach internautów na portalu X. Mecz zakończył się wygraną 2:0 Tottenhamu.

Zobacz też: Dogadali się! Transferowa bomba Barcelony, co za wieści dla Lewandowskiego

Z kim Vusković może rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Tottenhamu? Prawdopodobnie jego konkurentami będą Argentyńczyk Cristian Romero, Austriak Kevin Danso, Rumun Radu Dragusin, Japończyk Kota Takai i Anglik Ashley Phillips.

Tottenham rozpocznie nowy sezon 13 sierpnia od meczu z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy.