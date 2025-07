Grzegorz Rasiak po zakończeniu kariery piłkarskiej nie rozstał się ze sportem. Najpierw był menedżerem piłkarskim. Potem Rasiak zainwestował w grunty, na których powstały korty tenisowe. Znajdują się one w Skórzewie - wsi w województwie wielkopolskim, która graniczy z Poznaniem.

Tym teraz zajmuje się Grzegorz Rasiak. "Nie pasowałem do tego środowiska"

Grzegorz Rasiak teraz zdradził, dlaczego zrezygnował z bycia menedżerem piłkarskim.

- Ja nie pasowałem do tego środowiska. Okazuje się, że nie warto współpracować z niektórymi przy transferach, bo te osoby nie mają kręgosłupa moralnego. Były miłe doświadczenia, ale zostałem też kilka razy oszukany. Upraszczając: otwierałem komuś drzwi do klubu, a później... pamięć szwankowała! Stwierdziłem, że mam dość wyjazdów. Mój przyjaciel, a zarazem były agent, powiedział mi, że grając w piłkę miał jedną żonę, a gdy został agentem, to dwa razy się rozwiódł. Trudno pogodzić życie rodzinne, będąc ciągle na walizkach. - powiedział Grzegorz Rasiak w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Były napastnik Derby County, Tottenhamu, Southampton, Bolton Wanderers, Watfordu i Reading zajął się tenisem.

- Postawiłem głównie na tenis i cały czas go rozwijam. Wprowadzam też boiska do padla. Bardzo lubię golf i planuję zrobić symulatory golfowe, żeby można było ćwiczyć także zimą. Prowadzę "Ash&Ace Tennis Academy". Uczą się u nas dzieci już od czwartego roku życia. Organizujemy amatorskie turnieje. Sam sporo trenuję, więc czasem też wezmę w nich udział. Nawet robię systematyczne postępy - wyjaśnia Rasiak.

Skąd pomysł na taki biznes? - dopytywał dziennikarz.

- Ponad cztery lata temu poznałem moją ukochaną Izabelę, bardzo cenię sobie jej opinie, doświadczenie prawnicze i biznesowe. Iza grała od lat w tenisa i golfa, więc wspólnie postanowiliśmy połączyć te dwa sporty. Bez jej pomocy i wsparcia byłoby to niemożliwe. Wybrałem tenis, bo to piękna dyscyplina, którą można uprawiać w każdym wieku: z rodziną, z przyjaciółmi, dla rywalizacji albo po prostu - dla frajdy. Chcę dzielić się tą miłością z innymi, bo sport to coś, co daje energię, radość i łączy ludzi. Bez tego po prostu nie umiem żyć - dodał.

Grzegorz Rasiak grał głównie w angielskiej Championship, gdzie wystąpił 167 razy i zdobył 63 gole. Na koncie ma również 15 spotkań w Premier League. W reprezentacji Polski zagrał 37 spotkań. Karierę zakończył w 2014 roku.