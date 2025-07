Rozbiór giganta trwa w najlepsze. Aż pięciu piłkarzy odchodzi

Manchester United nie zanotował tak fatalnego sezonu w XXI wieku. Zajął dopiero 15. miejsce w Premier League, przez co nie zagra w europejskich pucharach. Co więcej - piłkarze Rubena Amorima mogli uratować start w Lidze Mistrzów, wygrywając w finale Ligi Europy z Tottenhamem. Nie zrobili tego - skompromitowali się, przegrywając 0:1. Klub czeka rewolucja, o czym poinformował dziennikarz Fabrizio Romano.

Romano ujawnia. W Manchestrze dojdzie do rewolucji

"Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia i Jadon Sancho poinformowali Manchester United, że chcą odejść. Manchester United przesunął datę powrotu na koniec lipca, aby dać sobie czas na dokładniejsze rozważenie możliwych rozwiązań" - napisał Włoch na portalu X.

Poza Garnacho każdy z tych zawodników ostatnio grał na wypożyczeniu. Antony i Sancho pod koniec maja zmierzyli się we Wrocławiu w barwach Realu Betis i Chelsea. W finale Ligi Konferencji triumfował ten drugi, zdobywając zresztą gola. Obaj nie widzą już swojej przyszłości w Manchesterze.

"Antony nie miał zamiaru zostać w Manchesterze United w nadchodzącym sezonie, ponieważ jego pragnieniem jest przeprowadzka. Real Betis chce zatrzymać Antony'ego, ale jego pensja pozostaje kluczowym tematem do dyskusji" - dodał Romano.

Brazylijczyk to symbol nieudanych i rozrzutnych rządów Erika ten Haga. To Holender ściągnął go na Old Trafford za absurdalną kwotę ponad 95 milionów euro. Nie spełnił poukładanych w nim nadziei.

"Alejandro Garnacho i Manchester United od połowy czerwca porozumiewają się w sprawie odejścia latem. Garnacho chce odejść, ale ma nadzieję pozostać w Premier League. Man United jest gotowy pozwolić mu odejść. Nie wróci do treningów w najbliższym czasie" - poinformował włoski dziennikarz, objaśniając także sytuację argentyńskiego skrzydłowego. W jego kontekście od niedawna spekuluje się o możliwym transferze do Chelsea.

Warto pamiętać, że w przypadku Marcusa Rashforda w ostatnich tygodniach wielokrotnie pojawiały się informacje mówiące o zainteresowaniu FC Barcelony. Katalończycy szukają lewoskrzydłowego, a fiasko misji sprowadzenia Nico Williamsa może spowodować zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie Anglika.