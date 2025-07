Ważne wieści dla Kiwiora. Tego nikt się nie spodziewał!

Co z Jakubem Kiwiorem? Mimo że jego kontrakt jest ważny aż do 2028 roku, to coraz częściej mówi się, że latem odejdzie z Arsenalu. Miał imponującą końcówkę poprzedniego sezonu - notował solidne występy, a co najważniejsze regularnie pojawiał się na murawie. Tyle tylko, że jego obecność na boisku była spowodowana kontuzją Gabriela Magalhaesa. Po powrocie do gry konkurenta Polak najpewniej znów będzie rezerwowym. Dlatego też powoli musi się rozglądać za innym pracodawcą. Jeśli jednak zdecyduje się zostać, to właśnie pojawiła się dla niego dość istotna wiadomość.

Media: Takehiro Tomiyasu żegna się z Arsenalem po czterech latach. Jakub Kiwior traci rywala

Najpewniej naszemu stoperowi ubędzie jeden rywal w walce o miejsce w defensywie. Jak donosi BBC, z klubu odchodzi Takehiro Tomiyasu. "Jego umowa miała wygasnąć pod koniec przyszłego sezonu, ale Arsenal i Japończyk doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu" - czytamy. Informacja jest nagła i dość niespodziewana, ale trudno się dziwić. Ostatnie miesiące, a nawet i lata, to pasmo kontuzji piłkarza. W minionej kampanii pojawił się na murawie tylko raz - w październiku w meczu z Southampton (3:1) i rozegrał jedynie sześć minut. Doskwierał mu uraz kolana i dopiero w lutym zadecydowano o operacji. Do zdrowia ma wrócić pod koniec 2025 roku.

Roszady w defensywie

Tomiyasu był jednym z pewniaków do składu po przybyciu do Arsenalu, ale problemy ze zdrowiem mocno wyhamowały jego karierę. Dla angielskiego klubu rozegrał łącznie 84 mecze, zdobywając dwa gole i sześć asyst. Na oficjalny komunikat w sprawie Japończyka musimy jeszcze poczekać. Tak więc ewentualne odejście Tomiyasu to ważna wiadomość dla Kiwiora, choć i tak nie miał z nim okazji konkurować w minionym sezonie. Ważniejszą wiadomością może być ewentualne pożegnanie z Ołeksandrem Zinczenko. Media już wcześniej donosiły, że transfer jest coraz bliżej. Odszedł za to Kieran Tierney. Jedno jest pewne, wśród obrońców Arsenalu zrobi się "luźniej", co może zaważyć na decyzji londyńskiego klubu ws. Kiwiora.

Kiwior rozegrał w ostatniej kampanii 30 meczów, spędzając na murawie ponad dwa tysiące minut. Teraz media silnie wiążą go z takimi klubami jak AC Milan, SSC Napoli czy Olympique'm Marsylia. Ba, mówi się, że mógłby pobić nawet rekord transferowy Arsenalu.