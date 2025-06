Sensacyjny transfer Kiwiora?! Włosi ogłaszają: "To stary cel Interu"

Jakub Kiwior jest obecnie jednym z najlepszych polskich piłkarzy. Choć 25-latek na co dzień pełni rolę rezerwowego, to w końcówce zeszłego sezonu "wykorzystał" kontuzję Gabriela i z powodzeniem grał w pierwszym składzie Arsenalu. Nie ulega jednak wątpliwości, że w dłuższej perspektywie Polakowi będzie trudno wywalczyć miejsce w jedenastce wicemistrza Anglii. Stąd ewentualny transfer do innego zespołu mógłby być dla niego kuszącą propozycją.

Jakub Kiwior zmieni klub? Nowe informacje z Włoch

Jak podaje portal spaziointer.it, Kiwior faktycznie może w przyszłym sezonie nie być już zawodnikiem Arsenalu. Jego pracodawcy mają być bowiem zainteresowani Carlosem Augusto, lewym obrońcą Interu. Problemem jest jednak cena - wicemistrzowie Włoch nie pozbędą się Brazylijczyka za mniej niż 30 milionów euro. Stąd w celu zmniejszenia wymagań finansowych, Arsenal mógłby "dorzucić" do oferty za Augusto właśnie Kiwiora.

Skąd ten pomysł? Według Włochów polski obrońca już w przeszłości wzbudzał spore zainteresowanie Interu. "Kiwior to stary cel Interu. Nerazzurri rozpatrywali go w trakcie poprzedniego okienka transferowego jako zastępcę Bastoniego. A teraz Polak może ponownie znaleźć się na celowniku włoskiego klubu. Zobaczymy, czy transfer Carlosa Augusto do Arsenalu sprawi, że środkowy obrońca założy koszulkę mediolańskiej drużyny" - czytamy na portalu.

Jaka jednak dokładnie oferta przekonałaby Inter? Włosi piszą, że ze strony Arsenalu wystarczyć może następujący "pakiet": 15 milionów euro plus Jakub Kiwior. Wkrótce przekonamy się zatem, czy kolejnym przystankiem w karierze Polaka będzie Serie A.