- Cieszę się, że mój ostatni czas w Arsenalu wyglądał tak pozytywnie, jeśli chodzi o minuty na boisku - mówił Jakub Kiwior na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Choć nie mógł jasno określić się co do przyszłości. - Na ten moment trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Dopiero co skończył się sezon w klubie - przyznał. W tej sytuacji pod uwagę trzeba brać różne scenariusze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Robert nie musisz się już chwalić, nie rób tego!

Jakub Kiwior na wylocie z Arsenalu? Rozmawiają z włoskim gigantem

Jeden z nich przedstawił włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport", który poinformował o spotkaniu pomiędzy przedstawicielami Arsenalu i Milanu w Londynie. Tematem rozmów była możliwość sprowadzenia Polaka i Ołeksandra Zinczenki, którzy mogliby zastąpić odpowiednio Malika Thiawa i Theo Hernandeza.

O reprezentanta Niemiec zabiega Bayer Leverkusen, a sporym zainteresowaniem na rynku cieszą się też dwaj inni stoperzy: Fikayo Tomori oraz Strahinja Pavlović (bardziej realne jest odejście pierwszego z tych dwóch). Ponadto nowy trener Milanu Massimiliano Allegri słynie z przykładania dużej wagi do defensywy i chce przebudować formację, która w poprzednim sezonie rozczarowywała.

AC Milan zabiega o Jakuba Kiwiora. Włosi nie mogą się go nachwalić

Mediolański dziennik wymienił liczne argumenty przemawiające za sprowadzeniem 25-latka. "Kiwior jest popularny ze względu na swoją wszechstronność. Zna Serie A (spędził półtora roku w Spezii) i ma spore doświadczenie międzynarodowe z Arsenalu oraz drużyny narodowej. Lewonożny, mierzący prawie 190 cm wzrostu Polak w (Spezii - red.) był również używany przez Thiago Mottę w pomocy, podczas gdy w Londynie sporadycznie grał jako lewy obrońca. Jego siłą jest jednak pozycja środkowego obrońcy: w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, był graczem z największą liczbą przechwytów (siedem) ze wszystkich europejskich grup" - czytamy.

Przypomniano też udane występy polskiego defensora w Arsenalu, gdy z powodzeniem zastępował Gabriela Magalhaesa. Ten niedawno przedłużył kontrakt, zatem Polakowi będzie trudniej o dużo minut na murawie. To może go skusić do zasilenia Milanu, który ma też kilka alternatyw: Mario Gil (Lazio), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Leoni (Parma), Berat Djimsiti (Atalanta) i Niklas Suele (Borussia Dortmund).

Zobacz też: Były kapitan się nie certoli. Takie słowa o Probierzu i Lewandowskim

W minionym sezonie Jakub Kiwior rozegrał 30 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty dla Arsenalu. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 r.