Manchester City ruszył na zakupy. Modrić tylko na to czekał

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Luka Modrić dołączy do AC Milanu. Do finalizacji transferu rzekomo pozostały już tylko formalności. A to nie koniec dobrych wieści dla Chorwata. Włoską drużynę w najbliższych dniach najpewniej opuści piłkarz, z którym Modrić musiałby konkurować o miejsce w wyjściowym składzie. O wszystkim donosi Matteo Moretto.