Padło słynne "Here we go"! Gigantyczny transfer staje się faktem

Manchester United ma za sobą dramatyczny sezon. Nie dość, że w Premier League zajął dopiero 15. miejsce, to jeszcze nie zdobył żadnego trofeum. Drużyna z Old Trafford nie zakwalifikowała się do rozgrywek europejskich. Miała na to szansę jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale przegrała 0:1 finał Ligi Europy z Tottenhamem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Manchester United z wielkim transferem

Manchester United potrzebuje gigantycznych zmian w składzie. Wiadomo już, kto będzie pierwszym wzmocnieniem klubu. Do Manchesteru United dołączy brazylijski napastnik Matheus Cunha. Poinformował o tym Fabrizio Romano, znany dziennikarz, specjalizujący się w transferach. Z jego ust padł słynne "here we go". Piłkarz ma podpisać umowę do czerwca 20230 roku z możliwością przedłużenia jej o jeszcze kolejny sezon.

"Matheus Cunha do Manchesteru United! Ustne porozumienie między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Cunha podpisze umowę do czerwca 2030 r. z opcją przedłużenia do 2031 r. Wolves otrzymają raty w wysokości klauzuli wynoszącej 62,5 mln funtów" - napisał Romano w serwisie X.

Cunha był w kręgu zainteresowań wielu angielskich klubów. Mówiło się, że jest na liście życzeń Arsenalu Chelsea, Tottenhamu Hotspur czy Newcastle United.

- Otrzymałem kilka kuszących ofert już w ostatnim styczniowym okienku transferowym, ale nie czułbym się dobrze, gdybym wtedy odszedł z Wolverhampton. Nie mogłem opuścić klubu w trudnej sytuacji, kiedy znajdowaliśmy w strefie spadkowej. Teraz jesteśmy blisko osiągnięcia naszego celu. Dałem jasno do zrozumienia klubowym włodarzom, że niedługo muszę zrobić kolejny krok w swojej karierze, bo chcę walczyć o tytuły - mówił Brazylijczyk w marcu tego roku w rozmowie z prestiżowym brytyjskim dziennikiem „The Guardian".

Zobacz: Gruchnęły wieści ws. znanego trenera łączonego z Legią. Oficjalne ogłoszenie

Matheus Cunha w tym sezonie zagrał w 36 spotkaniach, zdobył siedemnaście bramek i miał sześć asyst. W sumie dla Wolverhampton wystąpił 99 razy, strzelił 33 goli i miał 15 asyst.

Cunha ma już też za sobą debiut w reprezentacji Brazylii. Zagrał w niej dwanaście razy i zdobył tylko jednego gola.