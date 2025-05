Media: Kiwior zdecydował ws. przyszłości. Jest też decyzja Arsenalu

W ostatnich tygodniach Jakub Kiwior może liczyć na regularną grę. Ma to związek z kontuzją Gabriela Magalhaesa. W czasie zastępstwa notuje głównie pozytywne oceny. Mimo wszystko po powrocie do zdrowia Brazylijczyka Polak najpewniej znów zasiądzie na ławce rezerwowych. A nie o to chodzi naszemu rodakowi. Jedynym rozwiązaniem, by regularnie grać, jest transfer.

Media: Arsenal zdeterminowany. Chce zatrzymać Jakuba Kiwiora. Problem w tym, że Polak zadecydował inaczej

Po Kiwiora ustawia się kolejka chętnych. Media donosiły o zainteresowaniu ze strony Juventusu czy Interu Mediolan. Jeśli Polak zdecydowałby się na ten kierunek, to byłby to jego powrót do Włoch, na boiska, które doskonale zna. W przeszłości grał bowiem w Spezii Calcio. Dodatkowo pojawiły się pogłoski o możliwości dołączenia do francuskiego Olympique'u Marsylia.

I sam zawodnik wydaje się chętny do tego, by opuścić szeregi Arsenalu. Nowe informacje w sprawie przekazał portal tbrfootball.com. "Ostatnie występy Kiwiora tylko wzmocniły jego determinację do tego, by w kolejnej kampanii szukać możliwości występów w pierwszej drużynie, ale gdzie indziej" - czytamy. Czy Arsenal odpuści? Wydaje się, że nie. Jak donoszą dziennikarze, angielskiemu klubowi bardzo zależy, by Kiwior pozostał w zespole.

Dlatego też działacze podjęli konkretne kroki w sprawie. "Klub liczy na zmianę decyzji Polaka i jest gotowy zaproponować mu nową umowę na lepszych warunkach" - przekazali dziennikarze, informując, że taka wiadomość od Arsenalu dotarła już do obozu obrońcy. O ile wyższa mogłaby być jego pensja? Tego jak na razie nie wiadomo.

Arsenal może rozważyć też opcję sprzedaży. Może się obłowić na tym transferze

O tym, czy ostatecznie Kiwior skusi się na propozycję obecnego pracodawcy i zostanie w drużynie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Kontrakt Polaka obowiązuje do 2028 roku, więc ewentualna sprzedaż także mogłaby być opłacalna dla drużyny. Zdaniem mediów, wartość transakcji mogłaby wynieść około 40 mln funtów.

Kiwior wystąpił w 28 meczach tego sezonu, zdobywając bramkę i dwie asysty. Na murawie spędził łącznie 1975 minut. Kolejnym spotkaniem, w którym może zagrać, jest starcie z Newcastle. Zaplanowano je na niedzielę 18 maja na godzinę 17:30.