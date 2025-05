Niesamowite, kto chce sprowadzić Kiwiora. To byłby transferowy hit lata!

Jakub Kiwior wskoczył do składu Arsenalu i pokazuje się z dobrej strony, co zmienia jego sytuację przed nadchodzącym oknem transferowym. Gdyby reprezentant Polski zdecydował się opuścić Londyn, to zapewne wyląduje w innym topowym zespole. Portal Football Insider donosi, że Kiwior "stoi przed kluczowym wyborem", gdyż chce go dwóch gigantów.

Peter Cziborra / Action Images via Reuters Otwórz galerię (3)