Polak błysnął w Premier League! Został wyróżniony

Sezon Premier League chyli się ku końcowi. Znamy już wiele ważnych rozstrzygnięć. Mistrzostwo Anglii - po raz drugi w erze Premier League, a po raz 20. w historii - zdobył Liverpool. Z ligą żegna się z kolei trzech beniaminków. W następnych rozgrywkach nie zobaczymy już Ipswich Town, Leicester City i Southampton.

Polak doceniony w Anglii. Trafił do jedenastki kolejki

To oznacza, że z najwyższym poziomem rozgrywkowym w Anglii żegna się dwóch Polaków. Jan Bednarek, który od wielu lat broni barw klubu z St. Mary's Stadium i Jakub Stolarczyk - bramkarz Leicester City. Ten drugi sezon 2024/2025 zaliczy do przełomowych w swojej karierze.

Wszystko dlatego, że 26 grudnia zadebiutował w Premier League i na sześć kolejek wskoczył między słupki bramki Leicester. Co więcej - mistrzowie Anglii z 2016 roku jedno z tych spotkań wygrali, pokonując Tottenham 2:1.

W ostatniej kolejce Stolarczyk ponownie zagrał w lidze. Tym razem wystąpił przeciwko Southampton i zaliczył pierwsze, historyczne czyste konto w angielskiej elicie. Jego zespół wygrał 2:0, a gole strzelali doświadczeni zawodnicy: Jamie Vardy i Jordan Ayew.

Ten drugi został wybrany do jedenastki kolejki przez portal whoscored.com, zajmujący się statystykami piłkarskimi. Podobne wyróżnienie stało się udziałem lewego obrońcy Luke'a Thomasa i... Stolarczyka. Polski bramkarz został oceniony bardzo wysoko, otrzymując notę 7.30.

Przypomnijmy, że przed Stolarczykiem jeszcze trzy szanse na pokazanie się na ligowych boiskach. Na początku maja Ruud van Nistelrooy oświadczył - to Polak do końca sezonu będzie bronił w Premier League, zastępując kontuzjowanego Madsa Hermansena.

Kto wie? Być może dobre występy w barwach Leicester City sprawią, że Stolarczyk znajdzie angaż w klubie Premier League, a nawet jeśli to się nie stanie, to będzie ważną postacią swojego klubu po spadku do Championship. Kolejna okazja na zaprezentowanie swoich umiejętności? 11 maja i mecz przeciwko rewelacji sezonu - Nottingham Forest.

Jakub Stolarczyk w dotychczasowej karierze rozegrał 17 meczów dla Leicester City. Puścił w nich 23 gole i zaliczył siedem czystych kont.