Jest decyzja ws. Jakuba Stolarczyka w Leicester. Trener ogłasza

Leicester City koszmarnie radzi sobie w bieżącym sezonie Premier League. Po 34 kolejkach drużyna zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 18 punktów i jest już pewna spadku do Championship. Do bezpiecznej pozycji traci drugie tyle punktów.

Jakub Stolarczyk wskoczy do bramki Leicester City. Van Nistelrooy potwierdza

Podstawowym bramkarzem zespołu jest Mads Hermansen. Duńczyk przeszedł jednak operację, która wyeliminuje go do końca sezonu. Tym samym okazję do gry będzie miał polski bramkarz Jakub Stolarczyk. Trener Ruud Van Nistelrooy oficjalnie potwierdził na konferencji prasowej, że nasz zawodnik będzie zastępował Hermansena do końca rozgrywek.

- Mads Hermansen przeszedł operację, więc Jakub będzie grał do końca sezonu w pozostałych meczach. Taka decyzja musiała zostać podjęta, aby Duńczyk był gotowy do gry w przyszłym sezonie. Jakub świetnie się spisał w grudniu i styczniu, gdy go zastępował - rozpoczął. Po czym dodał, że Hermansen od dłuższego czasu grał z kontuzją. - W tej sytuacji, kiedy już spadliśmy, mamy Jakuba, który jest świetnym numerem dwa i dobrze wpasuje się do reszty, biorąc pod uwagę jego doświadczenie - podsumował Holender.

Jakub Stolarczyk jest zawodnikiem Leicester City od 2017, gdy trafił tam do drużyny młodzieżowej. W bieżącym sezonie Premier League rozegrał łącznie sześć meczów. Wówczas Hermansen doznał urazu pachwiny, który nie opuścił go aż do dziś.

Polak najbliższą okazję do gry będzie miał w sobotę o godzinie 16:00. Tego dnia jego Leicester zmierzy się z ostatnim w tabeli Southampton w 35. kolejce Premier League.