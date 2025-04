Trener drużyny NBA będzie decydował o klubie Premier League. To nie żart

Everton i jego kibice takiego wzmocnienia zapewne się nie spodziewali. Nie chodzi bowiem o żadnego zawodnika, ani nawet nikogo związanego z piłką nożną, a legendę NBA. - Z przyjemnością ogłaszamy, że do grupy właścicieli klubu dołączył kolejny członek - Jason Kidd, główny trener NBA Dallas Maverics dołączył do Roundhouse Capital Holdings, będącej częścią The Friedkin Group - ogłoszono w czwartek na platformie X.

Oficjalnie: Legenda NBA w grupie właścicieli Evertonu. "Jestem zaszczycony"

Amerykańska spółka, którą zasilił Kidd, przejęła Everton w grudniu zeszłego roku z rąk brytyjsko-irańskiego miliardera Farhada Moshiriego. Należy do niej również włoska AS Roma. - Jestem zaszczycony, że dołączam do właścicieli Evertonu w tak ważnym momencie: z nowym stadionem na horyzoncie i świetlaną przyszłością przed sobą. To świetny moment, aby tu przybyć - powiedział Kidd, cytowany przez stronę zespołu z Premier League.

52-letni Kidd to 10-krotny uczestnik meczu gwiazd NBA. W przeszłości był powszechnie uważany za jednego z najlepszych koszykarzy swojego pokolenia. Jako zawodnik zdobył mistrzostwo NBA w 2011 r. z Dallas Mavericks i był dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim z reprezentacją USA w 2000 i 2008 r. Jako główny trener pracował w Brooklyn Nets i Milwaukee Bucks, a w 2021 r. objął Dallas Mavericks, z którym rok temu wywalczył mistrzostwo Konferencji Zachodniej.

Prezes Evertonu zachwycony Kiddem. Ależ słowa! "Jest szanowanym liderem"

Władze klubu już przekonują, że przyjście Kidda wniesie wiele dobrego. - Jako jeden z najlepszych graczy NBA, a obecnie odnoszący sukcesy trener, jego wiedza i zwycięska mentalność będą niesamowitym zasobem dla Evertonu. Jest szanowanym liderem i powszechnie znanym nazwiskiem dla wielu fanów sportu i przyniesie głębsze zrozumienie wysokiej wydajności, gdy wspólnie będziemy dążyć do zbudowania jaśniejszej przyszłości dla tego zasłużonego klubu - zapowiedział prezes wykonawczy Evertonu Marc Watts.

Obecnie Everton zajmuje w tabeli Premier League 13. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Zespół na pięć kolejek przed końcem sezonu jest już pewien utrzymania.